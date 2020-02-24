Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Survivor’da futbol heyecanı…

Survivor’da yarışmacıların motivasyonu için büyük önem taşıyan ödül oyunlarından biri bu akşam oynandı ve ödül oyununda kazananı futbol maçları belirledi. Kıyasıya rekabetin zirveye ulaştığı ödül oyununda hangi takım kazandı? İşte Survivor ödül oyunu detayları…

Survivor’da ödül oyunu heyecanı yaşandı ve kazananı kum üzerinde oynanan futbol maçları belirledi. İlk turda 4 olana ödül olarak çayın tadına bakma fırsatı verildi. Ödül oyununun devamında kazanan takım ise çayın tamamının sahibi oldu.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda kıyasıya rekabet yaşanırken ödül oyununda ilk turu ünlüler kazandı ve çayın tadına baktı. Oyunun devamında ise Gönüllüler takımı ön plana çıktı ve büyük ödülün sahibi oldu. Survivor adasında oyuncuların motivasyonuna büyük katkı sağlayan ödüllerden biri Gönüllüler takımına gitti ve Gönüllüler çayın sahibi oldu.

ACUN ILICALI’DAN FUTBOL YORUMU

Acun Ilıcalı oynanan maçlar sırasında yorumlarda da bulundu. Aycan’ın performansını beğenen Acun Ilıcalı “Halı sahada takım kursam ilk Aycan’ı alırım dedi golden sonra.” dedi.