Survivor’da üçüncü eleme adayı belli oldu! Survivor’da ses kayıtları ortaya çıktı!

Survivor’da bu akşam haftanın 3. bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ise üçüncü eleme adayı da belli oldu. Finalin yaklaştığı Survivor 2020’de bu akşam ada konseyinde eleme adayı haricinde Sercan ile Nisa arasındaki ses kayıtları da geceye damgasını vurdu. Peki Survivor’da eleme adayları ve Sercan ile Nisa arasındaki ses kayıtlarının detayları…

Haftanın her günü ekranlara gelen Survivor 2020 bu akşam 122. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Survivor’da bu akşam 3. bireysel dokunulmazlık oyunu ve ardından da ada konseyi heyecanı yaşandı. Eleme adaylarının belli olduğu Survivor’da bu akşama damga vuran olay ise Sercan Yıldırım ile Nisa Bölükbaşı arasındaki ses kayıtlarının ortaya çıkması oldu. Acun Ilıcalı, Sercan-Nisa gerginliği hakkında dün yaptığı açıklamada kayıtların incelendiğini açıklamıştı. Bugün ise iki yarışmacı arasındaki ses kayıtları paylaşıldı. İşte Survivor’da bu akşam yaşananlar…

SURVİVOR’DA 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020’nin 122. bölümünde haftanın 3. bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk iki dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım, muhteşem bir performans göstererek bu akşamki 3. dokunulmazlık oyununu da kazanmayı başardı. Böylece Sercan Yıldırım 3 eleme adayını da belirleyen isim oldu.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın 3 dokunulmazlık oyununu da kazanan Sercan Yıldırım kazandı. Son günlerdeki başarılı performansıyla çok konuşulan Sercan Yıldırım bu akşamki ada konseyinde eleme adayı olarak Barış ismini verdi. Böylece haftanın eleme adayları Berkan, Nisa ve Barış oldu.

SERCAN-NİSA SES KAYITLARI YAYINLANDI!

Bu akşam gerçekleşen ada konseyinde Sercan Yıldırım ile Nisa Bölükbaşı arasında yaşanan olayın detayları ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, dün yapılan konseyde geriye dönük kayıtların incelendiğini duyurmuştu. Bu akşam ise Sercan ve Nisa arasındaki 6 Nisan tarihindeki ses kayıtları yayınlandı. Yarışmacılara dinletilmeyen ses kayıtları hakkında Acun Ilıcalı da açıklamalarda bulundu. İşte Sercan Nisa olayının perde arkası…

Sercan: “Bana doğum günümde çok güzel bir not yazmıştı”

Nisa: “İyi ki doğdun yazdım”

Sercan: “Aynen öyle yazdın”





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