Survivor’da yeni yarışmacılar! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da dokunulmazlık oyunu her hafta olduğu gibi yine nefesleri kesti. Mücadelenin ardından Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunun kazanan takım belli oldu. Survivor yeni bölümde ayrıca iki yeni yarışmacı heyecanı da yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımına birer yeni yarışmacı katıldı. İşte Survivor’da yaşananlar…

Survivor’da heyecan her bölümde artıyor. Son haftalarda performansı tavan yapan Ünlüler takımı dokunulmazlılk oyunu öncesinde ödül oyununu kazanarak moral depoladı. Acun Ilıcalı her iki takıma yeni birer yarışmacı dahil olduğunu açıkladı. İşte Survivor son bölümde yaşanan tüm ayrıntılar…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun: Dominik’te dokunulmazlık oyununa hoşgeldiz. İki takım için de kritik bir oyun bugün. Sıra bana gelmez diye düşünüyorsunuz ama bir yarışmacı gittiğinde sıradaki siz olabilirsiniz. Bugünkü oyun da bir Survivor oyunu oynanacak.

Survivor dokunulmazlık oyunun Ünlüler kazandı.

Ünlüler: 10 – Gönüllüler: 5



SURVİVOR’A 2 YENİ İSİM KATILDI

Acun Ilıcalı’nın, Survivor son bölümünde açıkladığı yeni yarışmacıların katılacağı bilgisinin arından yeni yarışmacılar bu akşamki bölümde yer aldı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarına birer kadın yarışmacı dahil olurken, Ünlüler takımına Aşkım Ezgi Hocaoğlu, Gönüllüler takımına ise İlayda Velibeyoğlu katıldı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Acun: Dominik’te bir ödül oyunu. Zor geçen bir gecenin ardından buradalar. İki takım da ciddi derecede bir yağmur yedi.

İrem: Yağmur sabaha kadar dinmedi. Kıyafetlerimi nasıl ayarladım bilmiyorum. Umarım hasta olmayız.

Survivor’da ödül oyununu Ünlüler kazandı.

Ünlüler: 10 – Gönüllüler: 6

SURVİVOR İDDİA OYUNU

Survivor’da Yasin ile Acun arasında iddia oyunu olarak futbol maçı yapıldı. İki kişiden oluşan takımlarda Yasin takımına Ersin’i alırken, Acun ise yapım şirketinden Maxi’yi seçti.

Kazanan takımı seçmiş olanlar bir tabak pilav kazanacak.

Acun Medya: 8 – Survivor: 6

Futbol maçı Acun Ilıcalı’nın takımı oldu.