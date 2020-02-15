Survivor’dan ilk görüntüler! Survivor 2020 1. Bölüm tanıtımı yayınlandı

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2020 yılında Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile geri dönüyor. İlk bölümü 16 Şubat’ta yayınlanacak olan Survivor’dan ilk tanıtım geldi. İşte Survivor 1. bölüm tanıtımı…

Her sene olduğu gibi 2020 yılında da birbirinden iddialı ünlü ve gönüllü yarışmacılar Survivor’da kıyasıya mücadele edecek. Zorlu mücadeleye sahne olacak yarışmadan ilk görüntüler Survivor tanıtımı ile geldi.

SURVİVOR İLK BÖLÜM TANITIMI

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Barış Murat Yağcı

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Uğur Pektaş

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Parviz Abdullayev

Aycan Yanaç

Elif Yıldırım Gören

Tuğba Melis Türk



SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Tayfun Erdoğan

Burak Yurdugör

Ersin Korkut



SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu yıl 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.