Survivor’dan ilk görüntüler! Survivor 2020 1. Bölüm tanıtımı yayınlandı

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2020 yılında Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile geri dönüyor. İlk bölümü 16 Şubat’ta yayınlanacak olan Survivor’dan ilk tanıtım geldi. İşte Survivor 1. bölüm tanıtımı…
Her sene olduğu gibi 2020 yılında da birbirinden iddialı ünlü ve gönüllü yarışmacılar Survivor’da kıyasıya mücadele edecek. Zorlu mücadeleye sahne olacak yarışmadan ilk görüntüler Survivor tanıtımı ile geldi.
SURVİVOR İLK BÖLÜM TANITIMI
SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI
Barış Murat Yağcı
Mert Öcal
Şaziye İvegin Üner
Uğur Pektaş
Sercan Yıldırım
Derya Can Göçen
Parviz Abdullayev
Aycan Yanaç
Elif Yıldırım Gören
Tuğba Melis Türk
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Yasin Obuz
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Makbule Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Tayfun Erdoğan
Burak Yurdugör
Ersin Korkut
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu yıl 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.