Şuşa’da Azerbaycan askerlerinin kontrol noktasına el bombalı saldırı

Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’ın Şuşa şehri yakınlarında barış gücü askerlerinin bulunduğu kontrol noktasında, Azerbaycan askerlerinin yer aldığı bölüme bir Ermenistan vatandaşı tarafından el bombası atıldı.

Sozcu.com.tr

Azerbaycan’ın Ermenistan işgaline son verdiği Dağlık Karabağ’ın Şuşa şehri yakınlarında Azerbaycan ve Rus barış gücü askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına yerel saatle 07.00 sıralarında saldırı gerçekleştirildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anında, bir kamyonetin kontrol noktasına yanaştığı, araç içerisinden Azerbaycan askerlerinin yer aldığı tarafa el bombası atıldığı görüldü. Ermenistan vatandaşı olduğu belirtilen saldırganın bölgede görev yapan askerler tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

HANKENDİ-LAÇIN YOLU KAPATILDI



Saldırının ardından Azerbaycan askerlerinin Hankendi-Laçın yolunu kapattığı, kimsenin geçişine izin verilmediği ifade edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama gelmezken, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabine Aliyeva kınama mesajı yayınladı.

Aliyeva Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda, “Ermenistan’ın Şuşa yakınlarında Azerbaycan askerlerine ve Rus barış güçlerine karşı gerçekleştirdiği terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Bu, bölgedeki barış süreci için ciddi bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

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