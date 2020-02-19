Süt dişleri neden önemli?

Süt dişlerinin en önemli görevlerinin başında beslenme gelir. Çiğneme ve beslenmeyi sağlayıp büyüme ve gelişime yardımcı olur. Ayrıca konuşmanın düzgün gelişimi de süt dişlerinin varlığına bağlıdır. Bu dişler kendinden sonra gelecek kalıcı dişlere rehber görevi görür. Vaktinden önce kaybedilen süt dişlerinin yerleri komşu dişlerin bu bölgeye doğru yer değiştirmesiyle alttan gelecek kalıcı dişin gömük kalmasına ya da çapraşıklığa sebep olur. Süt dişlerini herhangi bir sebepten dolayı erken kaybeden çocuklar estetik kaygılar yaşar ve çevreleriyle iletişimi sınırlandırmaya başlar.

ÇÜRÜK İÇİN NE YAPILMALI?

Süt dişlerindeki çürükler önlenebilir ve geri dönüşümü olan enfeksiyonlardır. Ancak tedavi edilmediğinde ağrı, apse, yetersiz beslenme, azalmış büyüme-gelişme, konuşma bozuklukları, erken diş kaybı ve bazı yaşıtları tarafından sosyal dışlanmayla sonuçlanabilir. Dolayısıyla önlenebilir bir hastalık olan diş çürükleriyle mücadelede koruyucu uygulamalar önem kazanmaktadır.

Ne zaman değişirler?

Süt dişlerinin değişimi sıklıkla çıktığı sırayla olur. İlk çıkan dişler olan alt kesici dişler, ilk değişen süt dişleridir. 6 yaş civarında süt dişleri yerlerini kalıcı dişlere bırakmaya başlar. Sürme zamanlarında değişimler yaşanabildiği gibi değişme zamanlarında da farklılıklar yaşanabilir. Geç değişmesi ya da erken değişmesi herhangi bir sorun teşkil etmez. Tüm süt dişlerinin değişmesi 12 yaşına kadar devam eder.

AİLELERE TAVSİYELER

Diş fırçalamaya başlamak için tüm süt dişlerinin çıkması beklenmemeli. İlk diş çıkınca fırçalama başlar. Fırçalama bu dönemde fırça ve su yardımıyla ya da floridsiz bebek diş macunu kullanarak yapılabilir. Macun pirinç tanesi kadar konulmalıdır.

Erken çocukluk çağı çürüklerinin önüne geçmek için 1 yaş sonrası çocuklara uyku öncesi ve sırasında anne sütü veya içinde şekerli besin bulunan herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Diş hekimine gitmek için dişlerin çürümesi beklenmemelidir. Ağrı yaşayan çocuk diş hekimi ziyaretlerini reddecektir. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Pediatrik Diş Hekimleri Topluluğu, çocuklarda ilk diş muayenesinin 1 yaş civarında olmasını önermektedir. Çok erken gibi görünen bu kontrolde asıl amaç ebeveyn bilgilendirmesidir.

Çocuklar ‘Abur cubur çok yersen dişlerin çürür, o zaman iğne yapıp çekerler’ gibi cümlelerle korkutulmamalı.