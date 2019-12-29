Süt Kardeşler, yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, 1976 yılı yapımı bir Türk filmidir. Filmin kadrosunda Şener Şen, Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda gibi usta oyuncular yer almaktadır. İşte Süt Kardeşler filminin konusu ve oyuncuları…

Süt Kardeşler filminin konusu şöyledir: yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban’ın arkadaşı Ramazan’ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin’e Ramazan’ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram’ın gelmesiyle işler karışır. Bayram’ın kardeşi Bihter’e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram’ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal – Şaban

Şener Şen – Hüsamettin

Halit Akçatepe – Ramazan

Hale Soygazi – Bihter

Adile Naşit – Melek

Ayşen Gruda – Emine

Ergin Orbey – Bayram

Jale Altuğ – Afife

Yasemin Esmergül – Yasemin

Ali Şen – Kerami

Türker Tekin – Kahya

Dinçer Çekmez – Çavuş

Feridun Çölgeçen – Sarraf Efendi