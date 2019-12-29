Süt Kardeşler, yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, 1976 yılı yapımı bir Türk filmidir. Filmin kadrosunda Şener Şen, Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda gibi usta oyuncular yer almaktadır. İşte Süt Kardeşler filminin konusu ve oyuncuları…
Süt Kardeşler filminin konusu şöyledir: yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban’ın arkadaşı Ramazan’ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin’e Ramazan’ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram’ın gelmesiyle işler karışır. Bayram’ın kardeşi Bihter’e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram’ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.
SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal – Şaban
Şener Şen – Hüsamettin
Halit Akçatepe – Ramazan
Hale Soygazi – Bihter
Adile Naşit – Melek
Ayşen Gruda – Emine
Ergin Orbey – Bayram
Jale Altuğ – Afife
Yasemin Esmergül – Yasemin
Ali Şen – Kerami
Türker Tekin – Kahya
Dinçer Çekmez – Çavuş
Feridun Çölgeçen – Sarraf Efendi