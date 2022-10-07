Süt üreticileri büyük krizde

Ankara Sincan’da süt üreticisi olan Davut Karaman, süt sektöründeki krizi SÖZCÜ WEB TV’ye anlattı…

Cem YILDIRIM/ANKARA

Davut Karaman, “Üretici artık gebe ineklerini bile kestiriyor. Böyle giderse ne içecek süt, ne de yiyecek et bulamayacağız. Süt sektörü şu anda büyük kriz içerisinde… Girdi maliyetleri inanılmaz bir şekilde arttı. Süt sektöründe şu anda üretim maliyeti, sattığımız fiyatın çok çok üzerinde. Yapmayın, etmeyin, Allah inancınız varsa üreticiyi bu halde bırakmayın” dedi.

Davut Karaman, şöyle konuştu:

DEVLET ELİNİ KOYMALI: Yarın Avrupa, Rusya, Ukrayna ben size vermiyorum dediğinde ne et ne süt bulabileceğiz. Tarım ve hayvancılık bizim geleceğimizdir. Biz bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk’ten bugüne kadar üretim odaklı çalıştık. Elleri öpülesi bu çiftçiler hiçbir zaman üretimi bırakmadı. Fakat bunu biri bunu kendine sormalı. Devlet elini taşın altına koyacak ve üreticinin yanında olacak mı ?

İNEKLER KESİLİYOR: Süt üreticisi mahzun. Küçük ve aile işletmeleri dayanamıyor. Küçük aile işletmesi diye tabir ettiğimiz kırk başlıklı sağmallık işletmenin bugün kaba yem ihtiyacı 1.2 milyon TL. Bu büyük bir rakam. Bir aile işletmesinin 1.2 milyon vermesi mümkün değil. Bu insanlar da ineklerini kestiriyor.

KRİZ GELECEK: İleride büyük süt krizleri, et krizleri gelecek. 150 bin dana ithal ederek, ithalatın önünü açarak üreticinin ölümüne sebep oluyorlar. Bu ülkenin bütün geleceği boyunca, ihtiyaç duyacağı en büyük kesim üreticidir. Üretici hayatta kalmak zorunda. Ne acıdır ki Tarım Bakanlığı’ndaki bütün yetkililer bu durumu çok iyi biliyor. Maliye Bakanlığının ne alakası var sütle? Sütün maliyetini mi biliyor? Nasıl üretildiğini mi biliyor? Affedersin bu tezeğin içinde kendisi mi geziyor?. Bu ülkede üreticisinin arkasında durmamak büyük ihanettir.

GEBE İNEKLER: Pastaneler süt bulamıyor. Peynir yapacak mandıralar, süt bulamıyor. Çünkü inekler kesiliyor. Gebe inekler bile kesiliyor. Üretici dayanacak noktada değil. Bunu çevirebilecek bir mali gücü de yok. 3-4 yıldır zarar ediliyor. Muhalefetinden tutun iktidarına kadar lütfen herkes üretime sahip çıksın. Süt yoksa dana yok demektir. Dana yoksa et yok demektir. Bu noktaya gelmemizin sebep olan herkesi Allah’a havale ediyoruz.

BASİRETSİZLER: Bugün biz verimliliği ve ihraç edeceğimiz ürünü konuşmamız gerekirken, ayakta kalmak ya da fiyat konuşmak zorunda bırakılıyoruz. Bunun sebebi maalesef basiretsiz yöneticilerdir. Lütfen basiret sahibi olun ve ülkenize sahip çıkın. Kendin üretmezsen, kendin bunu beslemezsen birinin eline mahkûm hale gelirsin. 3-5 yıl sonra ah vah deriz, elimizde ne inek ne de süt olacak.

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