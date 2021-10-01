Süt ürünleri ithalatının önü açıldı, ithalat vergisi sıfırlandı

Türkiye, yüzölçümü 160 kilometrekare olan Lihtenştayn ve İsviçre’den getirilen süt ürünlerinde ithalat vergisini sıfırladı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazetede yer aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca duruma tepki göstererek, “Saray rejimi tereyağı peynir gibi süt ürünlerinde gümrük vergisini sıfırladı” paylaşımı ile kararı kamuoyuna duyurdu.

Selami AYDIN

Türkiye bugünkü Resmi Gazete’de yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası taşıyan bir kararla İsviçre ve Lihtenştayn Prensliğinden ithal edilen süt ürünlerinde ithalat vergisini sıfırladı. Kararı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurdu.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan 4559 kararda; “Ekli ‘İsviçre Konfederasyonu veya Lihtenştayn Prensliği Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Kararın’ yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı kanunun 1’nci, 474 sayılı kanunun 2’nci, 3283 sayılı kanunun 2’nci, 4458 sayılı kanunun 16’ncı, 22’nci ve 55’inci maddeleri ile 2976 sayılı kanın ve 7275 sayılı kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.

İŞTE O SÜT ÜRÜNLERİ

Ekli listede ise 0404, 0405 ve 0406 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİF) koduyla ürünlerin tarifi yapıldı. Bu tanıma göre peyniraltı suyu, tabi süt bileşenlerinden olan ürünler, tereyağı, diğer katı ve sıvı yağlar, sürülerek yenen süt ürünleri, peynir, pıhtılaştırılmış ürünler ithalat vergisi sıfırlanan ürünler oldu. Karaca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; “Yerli ve milli! Saray rejiminin prenslikten ithalat kararı! Tek adam kararıyla, 160 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Avrupa’nın dördüncü en küçük ülkesi olan Lihtenştayn Prensliğinden ve İsviçre’den tereyağı ve peynir gibi süt ürünleri gümrük vergisi sıfırlandı kararı Resmi Gazete’de” ifadelerini kullandı.

YALOVA’DAN BİLE KÜÇÜK ÜLKE

Karaca SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada; “Bu sabah güne tek adamın kararının yayınlandığı Resmi Gazete haberiyle uyandık. Türkiye’nin en küçük yüzölçümüne sahip ili Yalova’nın 4’te birinden bile küçük 160 kilometrekare ülke olan, Avrupa’nın 4. küçük ülkesi Lihtenştayn Prensliği’nden ve İsviçre’den bazı ürünler için ithalat vergilerinin sıfırlandığını hayretler içerisinde gördük. Bu ürünler arasında peynir, tereyağı gibi süt ürünleri katı ve sıvı yağlar ve benzeri gıdalar bulunuyor. Türkiye’yi kendi kendine yeten ülke konumundan, üreticiyi bitiren, ithalata dayalı politikalarla tarımı çökerten, gıda enflasyonunu zirve yaptıran, gübreden mazota girdi maliyetlerinde krizle çiftçilerimizi baş başa bırakan Saray rejiminin ülkeyi getirdiği hale bakın! Yerli ve milli yalanları çöktü, peyniri dahi ithal eden hale getirmeleri yetmemiş gibi bu ülkeye en büyük eziyeti ettiler: Yabancılar karşısında kendi çiftçisini yok sayarak!! Gümrük vergisini sıfırlayanların itibarları sıfırlandı! Prensliklerden medet uman Saraylıların saltanatının sonu geldi” diye konuştu.