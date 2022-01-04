Sütyeninden hassas terazi çıktı

Yazan:
Alaturka Online
-

Adana’da şüphe üzerine durdurulan kadın ve erkeğin üzerlerinde yapılan aramada kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinden ise uyuşturucu madde çıktı. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Yayınlanma: 06:26 – 04 Ocak 2022 Güncellenme:

Sütyeninden hassas terazi çıktı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgelerinde devriye görevi yapan Yüreğir Devriye Ekipleri, şüphelendikleri Ece Y. İle Serdar K.’yı durdurdu.

Durdurulan şüpheliler GBT sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis üzerlerinde arama yaptı. Serdar K.’nın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap, esrar maddesi ve 6 bin TL ele geçirildi.

Yüreğir Devriye Ekipleri’nde görev yapan kadın polis memurunun, Ece Y’nin üzerinde yaptığı aramada ise sütyeninden hassas terazi buldu. Her iki şüphelide gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Önceki haberBankalardaki TL tasarruflar eridi
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?