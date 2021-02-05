Suudi Arabistan, ABD'nin “toprak bütünlüğünü desteklemeye devam etme” kararından memnun

RİYAD (AA) – Riyad yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'in "Suudi Arabistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmasına yardım etmeyi sürdürme" kararını memnuniyetle karşıladı.

Biden'in, ABD'nin diplomasi yaklaşımına ve Yemen savaşına verilen desteğin kesilmesine ilişkin yaptığı açıklamalara Suudi Arabistan'dan yanıt geldi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Riyad yönetimi, Yemen krizinde siyasi çözüme varılmasını destekleyen tavrını yinelerken ABD'nin "Suudi Arabistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmasına yardıma devam etme" kararından da memnuniyet duyulduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın, Biden yönetimi, yeni atanan ABD Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, Birleşmiş Milletler (BM), Yemenli tüm taraflar ve koalisyon güçleriyle ülkedeki savaşın sonlanması için çalışmayı arzuladığı ifade edildi.

Biden, 4 Şubat'ta Yemen'deki durumu öncelediklerini belirterek, "Bu savaş artık bitmeli. Bu konudaki vaadimizi yerine getirebilmek için Yemen'deki savaşta operasyonlara (Suudi Arabistan'a) sağlanan tüm Amerikan desteğini, ilgili silah satışları da dahil olmak üzere sonlandırıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "İran kaynaklı tehditler" karşısında desteklenmeye ihtiyacı bulunduğunun farkında olduklarını kaydeden Biden, "Suudi Arabistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmasına yardıma devam edeceklerini" kaydetmişti.