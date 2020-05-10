Suudi Arabistan Cezaevleri Genel Müdürlüğü, Twitter hesabının hacklendiğini duyurdu

RİYAD (AA) – Suudi Arabistan Cezaevleri Genel Müdürlüğü, Twitter hesabının hacklendiğini ve eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in sağlık durumunun kötüleştiği yönünde asılsız haberler yayımlandığını duyurdu.

Cezaevleri Genel Müdürlüğü, Twitter hesabında Bin Nayif'in kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı yönünde tweet atılması üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, Twitter hesabının hacklendiği ve burada asılsız haberler yayımlandığı belirtildi.

Hesabın kurtarıldığı, tweetin de kaldırıldığı belirtilen açıklamada takipçilerden özür dilendi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı aktarıldı.

Bazı aktivistler, tweetle Suudi Arabistan yönetiminin ilk defa Bin Nayif'in gözaltına alındığını kabul ettiğini ifade etti.

Bin Nayif, İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerine getirilişinden 2 yıl sonra Haziran 2017'de azledilmiş ve yerine Veliaht Prens Muhammed bin Selman gelmişti.

Batı basınında yaklaşık 2 ay önce çıkan haberlerde Bin Nayif'in gözaltına alındığı iddiaları yer almış ancak Riyad'dan konuyla ilgili açıklama yapılmamıştı.