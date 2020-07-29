Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: “Libya'da tarafların aralarında çözüme varması, çatışmaları bitirir”

RABAT (AA) – Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Libya'da tarafların kendi aralarında çözüme varmasının, dış müdahaleleri ve çatışmaları sona erdireceğini söyledi.

Mısır, Tunus ve Cezayir'in ardından Fas'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile başkent Rabat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, "Libya'daki durumun Arap bölgesel güvenliği üzerindeki etkisinden endişe duyuyoruz. Libya'da tarafların kendi aralarında çözüme varması, ülkedeki çatışmaları ve yabancı müdahaleyi sona erdirir." dedi.

Fas Dışişleri Bakanı Burita, "Libyalı taraflar sorunlarına çözüm bulabilir. Krize siyasi çözüm bulunmalı." ifadelerini kullandı.

Libyalılara uzlaşı noktaları bulmaları çağrısında bulunan Burita, ülkesinin Libya'da siyasi çözüme ulaşılmasını arzuladığını ancak sadece Libyalıların elinde olan bu çözüm için bir "formülün" olmadığını kaydetti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, pazartesi günü başladığı daha önceden duyurulmayan ziyaretlerine Cezayir, Mısır ve Tunus'tan sonra Fas'ı da ekledi. Bin Ferhan'ın ziyaretlerini Cezayir'in Libya krizine ilişkin yoğun diplomatik hamlelerde bulunduğu dönemde gerçekleştirmesi dikkatleri çekti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Libya'da çözüme ilişkin bir girişimi sunma aşamasında olduğunu, Birleşmiş Milletler ile koordineli yürütülecek girişimin Tunus-Cezayir çözümü olabileceğini söylemişti.