Suudi Arabistan, Libya, Filistin, BAE ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 857'ye, Libya'da 1153'e, Filistin'de 776'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 567'ye, Kuveyt'te 874'e yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 17 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 302 kişinin enfekte olduğu, 407 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 5 bin 857'ye, vakaların 356 bin 691'e, iyileşenlerin 345 bin 622'ye çıktığı kaydedildi.

– Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 13 kişi daha yaşamını yitirdi, 866 yeni vaka tespit edildi, 714 kişi ise iyileşti.

Böylece can kaybının 1153'e, vaka sayısının da 81 bin 273'e çıktığı ülkede hastalığı atlatanların sayısı 52 bin 299'a ulaştı.

– Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, salgında 9 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1936 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, işgal ve abluka altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de toplam can kaybının 776'ya, vaka sayısının da 93 bin 400'e çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 74 bin 189 olduğu kaydedildi.

– BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 3 kişi daha hayatını kaybetti, 1283 yeni vaka kaydedildi, 838 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 567'ye, vaka sayısının da 165 bin 250'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 152 bin 708 oldu.

– Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 329 kişinin enfekte olduğu, 553 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, vefat sayısının 874'e, vakaların 141 bin 876'ya, iyileşenlerin de 135 bin 303'e çıktığı ifade edildi.

– Katar

Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 184 kişinin enfekte olduğu, 172 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Vakaların 138 bin 250'ye, iyileşen hasta sayısının da 135 bin 370'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, ülkede salgın nedeniyle şu ana kadar 237 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.