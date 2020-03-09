Suudi Arabistan neden bir petrol savaşı başlattı?

1) Suudi Arabistan neden petrol fiyatlarını düşürüyor?

Financial Times’ta yer alan bir analize göre; Suudi Arabistan corona virüsten dolayı petrolün satışının etkilenmemesi adına fiyatların belirleyicisi olmak istiyor. Ekonomisi petrole bağlı olan Suudi Arabistan fiyatları düşürerek daha az kâr ederek de olsa petrol satışlarını artırmak istiyor.

2) Rusya neden petrol fiyatlarını düşürmek istemiyor?

Rus yetkililer corona virüsün ekonomik etkilerini tam olarak görmeden petrol fiyatlarını düşürmek istemiyor. Rusya aynı zamanda dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD’yi de zor durumda bırakmak istiyor.

3) ABD krizden nasıl etkilenecek?

Kaya petrolü üretimiyle birlikte dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD’de özellikle kaya petrolü sektörü kârlılıkta zorlanıyor. Bu fiyat düşüşü ile sektörün iyice etkilenmesi bekleniyor. Kaya petrolü sektöründe elde edilen gelir son derece azdı, şimdi daha azaldı. Enerji şirketlerinin borçları ve banka kredileri var. Bu ABD ekonomisinin geneli için de bir risk. Trump için petrol fiyatlarının düşmesi de ayrıca bir risk unsuru. Trump’ın oy deposu olan Teksas ve Kuzey Dakota eyaletlerinin ekonomisi petrole bağlı ve fiyat düşüşleri o eyaletleri kötü etkileyecek.

4) Fiyatlar düşmeye devam edecek mi?

Corona virüsü hakkındaki her gelişme petrol fiyatlarını yakından etkiliyor. Virüse bağlı olarak başta Çin’de yaşanan üretim aksamaları petrol talebini azaltıyor ve üretim düşüyor. Şu an için uzmanlar fiyatların düşmeye devam edip etmeyeceği hakkında yorum yapmaktan kaçırıyor. Suudi Arabistan’ın ne kadar süre daha petrol fiyatlarını düşük tutacağı merak ediliyor.

5) Türkiye krizden nasıl etkilenecek?

Corona virüsü nedeniyle düşüşte olan petrol fiyatları Suudi Arabistan ve Rusya arasında yaşanan anlaşmazlığa bağlı olarak tarihi düşük seviyelere indi. Peki şimdi ne olacak? Yaşanan bu durum Türkiye’yi nasıl etkileyecek? İlk etapta benzin ve motorinde 1 TL’ye yaklaşan indirimler beklenirken, uzmanlar sürecin uzun sürmesi durumunda, Türkiye’nin hem petrol hem de gaz ithalat faturasının azalacağı görüşünde. Türkiye’nin yıllık enerji ithalatı ise 40 milyar dolar seviyesinde.

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