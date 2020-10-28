Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon: Husilerin, sivilleri hedef alan terör saldırılarını önledik

RİYAD (AA) – Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, "Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki sivilleri hedef alan terör saldırılarını önlediklerini" açıkladı.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, "İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki sivilleri hedef alan terör saldırıları bertaraf edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan'a gönderilen bir balistik füzenin imha edildiği ve iki hedefin daha havada etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Husilerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

– ABD, ülkedeki vatandaşlarını uyarmıştı

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarını füze ve İHA saldırıları olasılığına karşı uyarmış ve tetikte olmalarını istemişti.

Koalisyon güçleri de bu akşam yaptıkları bir başka açıklamada, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 6 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurmuştu.

– Husilerin İHA saldırıları arttı

İran destekli Husiler 24 Ekim'de Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan ve Ebha kentlerindeki havaalanları ile Hamis Muşayt bölgesindeki üsse İHA'larla 3 saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Husiler, bir gün sonra 25 Ekim'de de Hamis Muşayt'taki Kral Halid Hava Üssü'ne iki, ülkenin güneyine de bir saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.