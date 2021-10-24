Suudi Arabistan petrolü terkediyor

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, yeşil hedefleri benimseyerek 2060 yılına kadar sıfır karbon emisyonu sağlayacağının sözünü verdi.

Sozcu.com.tr

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, 2060 yılına kadar sınırları içinde gezegenin ısınmasına neden olan emisyonları ortadan kaldırma sözü verdi.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman, duyuruyu Cumartesi günü bir iklim konferansının açılışında Riyad’da yaptı.

ÇÖL ÜLKESİNDE ÇOK ZOR

Prens, petrole bu kadar bağımlı olan, iklimlendirme ve deniz suyunun tuzdan arındırılması için çok miktarda fosil yakıta ihtiyacı olan bir çöl ülkesinde emisyonları azaltmanın zorluğunun altını çizdi.

Prens, Suudi Yeşil Girişimi forumunda yaptığı konuşmada, “Emisyonları yönetmek ve azaltmak için gerekli teknolojilerin varlığı, küresel enerji piyasalarının güvenliğini ve istikrarını güçlendirmede krallığın öncü rolünü ortaya koyuyor” dedi.

HER GÜN YÜZBİNLERCE VARİL PETROL YAKIYORLAR

Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman’a göre, hükümet 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yılda 278 milyon ton azaltmayı hedefliyor, bu da eski hedefinin iki katından fazla.

Bu, hükümetin elektrik santrallerinde her gün yüz binlerce varil petrol yakmayı bırakması anlamına geliyor.

Prens Abdülaziz, Suudi Arabistan’ın yerel şebekesindeki güneş ve rüzgar enerjisinin toplam payını 2030 yılına kadar yüzde 50’ye çıkarmayı planladıklarını söyledi. Enerjinin geri kalanın ise doğal gazdan karşılanacak.

2060 HEDEFİ BÜYÜK EKONOMİLERİN GERİSİNDE

Suudi Arabistan’ın 2060 hedefi Çin ve Rusya ile uyumlu olsa da, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği gibi 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmayı hedefleyen diğer büyük ekonomilerin gerisinde kalıyor.

ABD ve Avrupa ülkeleri, emisyonları azaltma ve yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapma çabalarını hızlandırması için Suudi Arabistan’a baskı yapıyor. Veliaht prensin bu kararı, bu ay Glasgow’da başlayacak olan kritik COP26 iklim forumu öncesinde batılı ülkelere destek sağlayacak.

G-20’DE LİDER

Suudi Arabistan şuanda G-20 ülkeleri arasında kişi başına en yüksek karbon emisyonuna sahip ülke

Suudi Arabistan yönetimi sürekli olarak fosil yakıtlara yapılan yatırımların kesilmesine karşı çıkıyor ve bu yılki enerji fiyatlarındaki artıştan iklim aktivistlerini sorumlu tutuyordu.

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