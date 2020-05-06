Suudi Arabistan, Sokotra'daki güvenlik noktalarından çekildi

ADEN (AA) – Suudi Arabistan'ın, Yemen hükümetiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan "Sokotra ilinde askeri gerginliği sona erdirme anlaşması" kapsamında kurulan Hadibu kentindeki emniyet noktalarından çekildiği belirtildi.

İsmini vermek istemeyen yerel bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında, Sokotra il merkezi Hadibu'daki emniyet noktalarında bulunan Suudi Arabistan güçlerinin, ani bir kararla buralardan çekildiğini söyledi ancak çekilme nedenine ilişkin ayrıntı vermedi.

Yetkili, Suudi Arabistan güçlerinin çekilme kararının, Sokotra'da yaşanan gerilim ve GGK ile ona destek veren askeri birliklerin buraya doğru ilerlemesiyle eş zamanlı gerçekleştiğine işaret etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların Hadibu semaları ile GGK ve isyancı askeri birliklerin kontrolü altındaki 1. Deniz Piyade Tugay Komutanlığı üzerinde uçuş yaptığı aktarıldı.

GGK, Suudi Arabistan'ın bu kararından kısa bir süre önce denizden Sokotra'ya askeri sevkiyat yapmıştı.

Yemen hükümeti ile isyancı askerler ve GGK arasında 2 Mayıs'ta imzalanan "Sokotra ilinde askeri gerginliği sona erdirme anlaşması" gereğince, Hadibu kentindeki tüm askeri noktaların hükümet ve koalisyona bağlı ortak güçlere teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.