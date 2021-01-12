Suudi Arabistan, Ürdün ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 6 bin 300'e, Ürdün'de 4 bin 76'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 717'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 147 kişide virüs tespit edildiği, 151 kişinin iyileştiği bilgisine yer verildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 300'e, vaka sayısının 364 bin 96'ya yükseldiğine işaret edilen açıklamada 355 bin 857 kişinin hastalığı atlattığı ifade edildi.

– Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 33 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 1176 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve 1674 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, can kayıplarının 4 bin 76'ya, vakaların 309 bin 846'ya, iyileşenlerin de 292 bin 104'e yükseldiği bildirildi.

– BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 6 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 243 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 195 hastanın ise iyileştiği aktarıldı.

Son verilerle toplam can kaybının 717'ye, vaka sayısının 236 bin 225'e, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 210 bin 561'e çıktığı açıklandı.