Suudi Arabistan ve Irak'tan petrol üretimini düşürme anlaşmasına uyma vurgusu

İSTANBUL (AA) – Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi OPEC+ Grubu'nun petrol üretimini düşürme anlaşmasına uyulması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Irak Başbakanı Kazımi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede küresel petrol piyasalarında istikrarı sağlama ve yeniden denge oluşturma çabaları ele alındı.

İkili ilişkiler ve bunların geliştirme fırsatlarının da ele alındığı görüşmede Bin Selman ile Kazımi tüm üye ülkelerin OPEC + anlaşmasını uygulama taahhüdünün ve (Mayıs-Temmuz ayları arasında kotalarını aşan ülkeler için) üzerinde mutabık kalınan tazminat mekanizmasının önemine vurgu yapıldı.

Görüşme, üye ülkelerin üretimi azaltma anlaşmasına uyumunu takip etmek için yapılan OPEC+ Grubu Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı'yla eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) yapılan açıklamada, OPEC+ adıyla bilinen ve 23 ülkenin bulunduğu grup toplam ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltacağı belirtilmişti.

Söz konusu günlük ham petrol üretimi kesinti miktarının 1 Temmuz-31 Aralık arasındaki 6 ay boyunca 7,7 milyon varil olacağı belirtilen açıklamada, 1 Ocak 2020-30 Nisan 2022 arasındaki 16 ay boyunca ise 5,8 milyon varil kısıntıya gidileceği kaydedilmişti.

İlk aşamada kotayı aşan ülkeler arasında Irak da bulunuyor.