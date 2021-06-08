Suudi Arabistan ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 17, Umman'da 10 kişi daha yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 17 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1261 yeni vaka tespit edildiği, 922 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 488'e, vaka sayısının 459 bin 968'e, iyileşenlerin sayısının da 442 bin 782'ye ulaştığı kaydedildi.

– Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 10 kişi daha yaşamını yitirdi, 1553 yeni vaka tespit edildi, 721 kişi de iyileşti.

Son verilerle toplam can kaybının 2 bin 434'e, vaka sayısının da 226 bin 648'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 206 bin 26'ya ulaştı.