Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Miçotakis ile bir araya geldi

Yazan:
Alaturka Online
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Yayınlanma: 00:44 – 27 Ekim 2021 Güncellenme: 00:48 – 27 Ekim 2021

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al Yamamah Sarayı’nda bir araya geldi.

Veliaht Prens Selman’ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir yaptığı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını ifade ederek, ayrıca bölgesel ve uluslararası arenada iki ülkeyi ilgilendiren konular ve meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.

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