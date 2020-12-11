Suudi Arabistan'da ABD vatandaşı Suudi doktora 6 yıl hapis cezası verilmesine ABD'den tepkiler geldi

NEW YORK (AA) – Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta 2017de gözaltına alınan ABD vatandaşı Suudi doktor Walid Fitaihi’nin Suud mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ABD'den tepki geldi.

ABD Kongresi'ndeki Demokrat üyeler Chris Murphy, Patrick Leahy, Bob Menendez, Chris Van Hollen ve Ron Wyden, yayınladıkları ortak açıklamada, siyasi gerekçeli suçlamalarla Fitaihi’ye verilen cezadan dolayı "dehşete düştüklerini" belirtti.

Açıklamada Demokrat üyeler, 2017’den beri Fitaihi’nin serbest bırakılması çağrısı yaptıklarını kaydederek, "Ne yazık ki Suudi hükümeti, ABD-Suudi ilişkileri üzerindeki açık olası sonuçlarına rağmen bu çağrıları görmezden geldi." ifadesini paylaştı.

– "Fitaihi’ye verilen hapis cezası ABD’ye hakarettir"

Washington Post gazetesi Yayın Kurulu da Suud mahkemesi tarafından Fitaihi’ye 6 yıl hapis cezası verilmesini eleştiren bir makale yayımladı.

Makalede, İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Yemen’de neden olduğu insanı drama kadar Suud yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump tarafından korunduğuna işaret edilerek, "Bunlara karşılık olarak verdikleri cevap Fitaihi’nin 6 yıl hapse mahkum edilmesi oldu." ifadeleri yer aldı.

Hapis kararının, Suudi rejiminin Trump yönetimini görevi devretmeden önce arkadan vurma ve seçilmiş başkan Joe Biden yönetimine de doğrudan meydan okuma olduğu değerlendirilen makalede, "Dr. Fitaihi’ye verilen hapis cezası ABD’ye hakaret olduğu kadar büyük bir adaletsizliktir ve cevapsız bırakılmamalıdır." yorumu yapıldı.

Öte yandan, İnsan Hakları Örgütü (HRW) de Fitaihi’nin hapsedilmesini kınayarak, yayımladığı açıklamada "Fitaihi’ye verilen ceza, Suudi hükümetinin barışçıl eleştirilere yönelik baskılarının devam edeceğini gösteriyor." değerlendirmesi yapıldı.

– Dr. Fitaihi'nin tutuklanması olayı

Harvard Üniveristesi eğitimli, aynı zamanda ABD vatandaşı olan Dr. Walid Fitaihi'nin, Kasım 2017’de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ülkede başlattığı “yolsuzluk operasyonları” kapsamında gözaltına alınarak Riyad’taki Ritz Cartlon Hotel'de işkence gördüğü iddia edilmişti.

56 Yaşındaki Fitaihi, Suudi makamlarından izin almadan ABD vatandaşı olmakla suçlanırken, asıl nedenin ise, sosyal medyada milyonlarca takipçisinin bulunması ve nadiren ülkedeki ifade özgürlüğüne ile Arap baharına yönelik destek paylaşımları yapması gösterilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu yıl Suudi Arabistan'a yaptığı iki ziyarette de Fitaihi olayı gündeme gelmiş, Suudi yönetiminden Fitaihi'nin serbest bırakılarak ailesi ile ABD'ye seyahat izni verilmesi istenmişti.

Fitaihi, Suudi mahkemesi tarafından salı günü 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.