Suudi Arabistan’da değişim rüzgarı: Binlerce genç dans müzik festivalinde eğlendi

Şeriat kanunlarının geçerli olduğu Suudi Arabistan, insan ve kadın haklarıyla ilgili eleştirilere karşı son yıllarda önemli bir toplumsal değişim yaşıyor. Başkent Riyad’da düzenlenen ve binlerce genci buluşturan dans müzik festivali, değişimin son adımlarından biri oldu.

Sozcu.com.tr

Yıllardır insan hakları ihlalleri ve kadınlara yönelik baskılarla anılan Suudi Arabistan’da son yıllarda yaşanan değişimin son göstergesi, başkent Riyad’da düzenlenen, kadın ve erkek müzikseverlerin elektronik müzik eşliğinde dans ettiği Soundstorm festivali oldu.

Dünyanın en katı ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan’da, kadınların tek başına evden çıkmasına ve araba kullanmasına yakın zamanda izin verilmişti.

36 yaşındaki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise, insan haklarıyla ilgili konularda reformları hayata geçireceklerini söylemişti.

Kadın ve insan haklarıyla ilgili eleştiriler sürse de, özellikle genç nüfustaki değişim sosyal hayata giderek daha fazla yansıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya televizyonu, perşembe günü başlayan ve yarına kadar devam edecek Soundstorm festivaliyle ilgili bir değerlendirme yazısı yayınladı.

PRENS SELMAN’IN REFORMLARININ BİR PARÇASI

Yazıda, ilki 2019’da düzenlenen festivalin, Prens Selman’ın bir dizi reformla beraber kamuya açık konserlere izin veren 2030 Vizyonu’nun bir parçası olduğu belirtildi.

Festivale katılan gençler, Al Arabiya’ya, kadın ve erkekleri bir araya getiren etkinliğin Suudi toplumundaki olumlu değişimi ortaya koyduğunu söyledi.

Noora Maghrebi, “Burada her şey harika, yemek, ortam, insanlar. Bu aşamaya geldiğimiz için gurur duyuyorum” dedi.

‘EŞSİZ BİR OLAY’

Sahneye çıkan isimlerden Suudi DJ Adnan el Sanna da, festivalin ülke tarihinde eşsiz bir olay olduğunu belirtti.

Yedi ayrı sahnede 150’yi aşkın yabancı ve yerli sanatçıyı ağırlayan festivalde, DJ Snake, Future, David Guetta ve Afrojack gibi isimler sahne aldı.

Organizatörler, festivalin ilk gününe gelen izleyici sayısının 180 bini aştığını belirtti.

Etkinlikte taciz olaylarına karşı da sıkı önlemler alındı.

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