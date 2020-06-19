Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1184'e yükseldi

İSTANBUL (AA) – Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1184'e çıktı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 301 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 salgınında can kaybının 1184'e, toplam vaka sayısının ise 150 bin 292'ye yükseldiği ifade edildi.

Hastalardan 1849'unun daha tedavisinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, böylece iyileşen kişi sayısının 95 bin 764 olduğu aktarıldı.