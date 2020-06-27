Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 37 kişi daha hayatını kaybetti

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1511'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 927 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1511'e, vaka sayısının 178 bin 504'e yükseldiği aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşarak taburcu edilen hasta sayısının da 1657 artarak 122 bin 128'e ulaştığı kaydedildi.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?