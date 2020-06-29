Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 48 kişi daha hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) – Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 artarak 1599'a yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 48 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 943 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 1599'a, vaka sayısının 186 bin 436'ya çıktığı aktarıldı.
Bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 127 bin 118'e ulaştığı bilgisini verdi.