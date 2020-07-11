Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 30 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) – Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 2 bin 181'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 30 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 994 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 2 bin 181'e, vaka sayısının da 229 bin 480'e çıktığı kaydedilen açıklamada, tedavisi tamamlanan 2 bin 370 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısının 165 bin 396'ya ulaştığı bilgisi verildi.