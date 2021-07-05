Suudi Arabistan’dan Hac kararı: İzinsiz girene para cezası

Suudi Arabistan’da Hac dönemine sayılı günler kala İçişleri Bakanlığı, Mekke’de Mina, Müzdelife ve Arafat gibi kutsal alanlara izinsiz girenlere 10 bin Suudi Riyali (2 bin 67 dolar) para cezası verileceğini duyurdu. Bakanlık aynı suçun tekrarlanması halinde para cezasının iki katına çıkarılacağını vurguladı.

Bakanlık, 18 Temmuz’da başlaması beklenen yıllık Hac dönemi için yapılan hazırlıklar kapsamında izin uygulamasının bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Güvenlik görevlileri, kontrol noktalarının yanı sıra Mescid-i Haram’a giden site ve koridorları kontrol ederek düzenlemeleri ihlal etmeye yönelik herhangi bir girişimi önleyecek” ifadelerini kullandı.

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