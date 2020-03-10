Suudi petrol üretimi günde 12.3 milyon varile çıkacak: ABD ‘devlet aktörlerinin manipülasyonuna direneceğiz’ dedi

Koronavirüs salgınının küresel çapta ekonomi çarklarını durdurması karşısında petrol fiyatlarını düşürme düğmesine basan Suudi Arabistan, parmağını düğmeden kaldırmıyor.

Koronavirüs krizine karşı refleks olarak petrol fiyatlarını aşağı çekerek petrol satışlarının devamını garantilemeye çalışan ve bunu Rusya’yla anlaşmazlığa düşerek yapan Suudi Arabistan’ın petrol devi Aramco‘dan yeni üretim hedefi açıklaması geldi.

‘Günde en az 2.5 milyon varil artış’

Kraliyetin petrol ve doğalgaz şirketi Aramco, ‘ham petrol üretimini nisan ayında günde 12.3 milyon varile çıkaracağını’ duyurdu.

Suudi Arabistan günde 9.8 milyon varil petrol pompaladığına göre, açıklama, buna günde en az 2.5 milyon varil ekleneceği anlamına geliyor.

‘Uzun vadeli mali etki bekleniyor’

Aramco‘nun açıklamasında “Şirket, müşterileriyle 1 Nisan 2020’den itibaren bu hacimlerde arz konusunda anlaştı, bunun olumlu, uzun vadeli mali etkisinin olmasını bekliyor” denildi.

‘Stratejik rezerv devreye girebilir’

Bu çapta gündelik üretimi ne kadar uzun sürdürebileceği bilinmeyen Suudi Arabistan’ın acil ihtiyaç durumunda kullanmak için stratejik rezerv olarak stokladığı on milyonlarca varil ham petrolü de küresel piyasaya sürmesi bekleniyor.

Washington’dan ‘devlet aktörlerinin manipülasyonu’ suçlaması

Dünyanın bir numaralı petrol üreticisi konumundaki ABD’de, Riyad’la müttefikliğe rağmen, petrol fiyatlarındaki düşüşten rahatsızlık dışa vuruluyor.

Trump yönetimi, ‘devlet aktörlerinin petrol piyasalarını manipüle etme çabalarına direneceğini’ duyurdu.

Enerji Bakanlığı: ABD karşı koyacak

ABD Enerji Bakanlığı Sözcüsü Shaylyn Hynes, şu açıklamayı yaptı:

“Trump yönetimi geçen haftaki OPEC + toplantısının küresel petrol piyasaları üzerine bıraktığı etkiyi çok yakından izliyor. Devlet aktörlerinin petrol piyalasını manipüle ve şok etme girişimleri, ABD’nin dünyadaki müttefikler ve ortaklar için güvenilir enerji tedarikçisi olarak rolünün önemini pekiştiriyor.”

“ABD, dünyanın en büyük petrol ve gaz tedarikçisi olarak bu oynaklığa karşı koyabilir ve koyacaktır.”