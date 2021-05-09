Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota ve Mazda'dan teknoloji ortaklığı

İSTANBUL (AA) – Suzuki Motor Corporation (Suzuki), Subaru Corporation (Subaru), Daihatsu Motor Co. Ltd. (Daihatsu), Toyota Motor Corporation (Toyota) ve Mazda Motor Corporation (Mazda), yeni nesil araç iletişim cihazlarına ait çözümleri ortak geliştirmek üzere anlaştı.

Suzuki'den yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisine ciddi bir değişim getiren bağlanabilirlik, bulut, yapay zeka, otonom ve elektrik gibi teknolojiler otomobilleri çevresiyle sürekli bağlantıda kalan araçlar haline getiriyor. Bu alandaki teknolojiler hızla ilerlerken, üreticiler de bağımsız olarak araç iletişim cihazları ve çözümleri geliştirmeyi sürdürüyor.

Uzaktan çalıştırma işlevleri gibi temel bağlanabilirlik hizmetlerinde bile her bir şirket, ilgili kaynakları geliştirme ve işleme noktasında farklı bir yaklaşım benimsiyor. Bu noktadan hareketle tüketicilere mümkün olan en kısa sürede daha güvenli ve daha uygun bağlantı çözümleri sunmak isteyen otomotiv üreticileri, küresel iş birliğine giderek ortak çözümler sunmaya başladı.

Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota ve Mazda, yeni nesil araç iletişim cihazlarına ait çözümleri ortak geliştirmek üzere anlaştı. Anlaşma kapsamında, daha güvenli ve daha uygun bağlantılı hizmetler için iletişim sistemleri standartlaştırılacak ve ortak iletişim sistemleri ve bağlantılı hizmetler kullanılarak otomobillerle toplumlar birbirine bağlanacak.

Suzuki, Subaru, Daihatsu ve Mazda markaları, bugüne kadar Toyota tarafından geliştirilen temel araç iletişim teknolojilerine kendi teknolojilerini entegre ediyordu. Anlaşmayla birlikte şirketler, yeni nesil bağlantılı otomobiller için araçlardan ağlara ve araç iletişim cihaz merkezine kadar ortak bağlanabilirlik özelliklerine sahip sistemler kuracak.

Araçlar ve araç iletişim cihazı merkezi arasındaki iletişim kalitesinin iyileştirilmesiyle müşteriler ve operatörler arasında daha net telefon görüşmeleri veya daha hızlı bağlantı olmak üzere müşterilere daha kaliteli ve daha verimli bağlantılı hizmetler sunulabilecek.

– Ortak altyapı, iletişim cihazlarının gelişimini hızlandırıyor

Söz konusu ortaklık, ortaklığa dahil olan her bir şirketin geliştirme yüklerini azaltmaya, sistem işletimini ve ek yeni işlevleri içeren versiyon güncellemelerini kolaylaştırmaya ve bunun yanı sıra tesis ve personel gibi kaynakları optimize etmeye yardımcı olacak. Anlaşmayı imzalayan şirketler, insanların yaşamlarını iyileştiren ve sosyal sorunları çözen hizmetler geliştirmeye devam ederken, üzerinde anlaşmaya varılan ortak geliştirme ile ilgili benzer fikirlere sahip ortaklarla iş birliği yapmayı da değerlendirecek.

Otomotiv sektörüne ciddi bir değişim getiren bağlanabilirlik, otonom/otomatik, paylaşımlı ve elektrikli (CASE) alanı ile bulut hizmetleri, nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zeka dahil olmak üzere teknoloji ve iş dünyasının iletişim ve veri işleme şekillerinde çok hızlı ilerleme kaydediliyor.

Şirketler, bağlantılı aracın temel işlevleri olan araç iletişim cihazlarının geliştirilmesini ortak oluşumlarla çözümleyerek müşterilerine mümkün olan en kısa sürede daha güvenli ve daha uygun bağlantılı hizmetler sunabiliyor.

Uygulama ve hizmetlerin gelişimini şirket içinde bir bölüm olarak konumlandırmak, verimliliği artırırken araç iletişim cihazlarının gelişimini hızlandırıyor. Böylece her şirket, söz konusu ortak altyapıyı kullanarak kendi uygulamalarını ve hizmetlerini geliştirmek için daha fazla odaklanabiliyor.