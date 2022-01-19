Swap anlaşması nedir? Swap nasıl yapılır?

Swap anlaşması, yükselen enflasyon ve döviz kurları sonrası sıkça duyulmaya başladı ancak anlamını bilen vatandaş sayısı az denebilir. İngilizce’de ‘takas’ anlamına gelen swap, iki tarafın belirli bir vade ile farklı para birimlerini belirlenmiş bir faiz ile değiş tokuş yapmaları anlamına geliyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) azalan rezervlerini güçlendirmek için Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 64 milyar TL karşılığı swap anlaşması imzalandı.

Son zamanlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) azalan rezervlerini güçlendirmek için yurt içi ve yurt dışı bankalarla döviz-TL takası (swap anlaşması) yapıyor. Ekonomi ile yakından ilgilenenlerin aşina olduğu swap kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Swap, finans dünyasında ise iki tarafın finansal araçlarını takas ettiği sözleşme olarak adlandırılır.

SWAP NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

İngilizce’de ‘takas’ anlamına gelen swap sözcüğü, iki tarafın belirli bir vade ile farklı para birimlerini belirlenmiş bir faiz ile değiş tokuş yapmaları anlamına geliyor. Vade sonunda işlem tersine çevriliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) azalan rezervlerini güçlendirmek için yurt içi ve yurt dışı bankalarla döviz-TL takası (swap) yapıyor

Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanıyor.

TCMB’nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile de 15 milyar dolar ve Güney Kore ile 2 milyar dolar olmak üzere toplam 23 milyar dolara ulaşan swap anlaşması bulunuyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ İLE SWAP ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 64 milyar TL karşılığı swap anlaşması imzalandı.

Swap anlaşmasının nominal büyüklüğünün karşılıklı olarak 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar TL, süresinin üç yıl olduğu belirtildi.

Swap büyüklüğü yaklaşık 4,9 milyar dolara denk geliyor. Bu rakam, TCMB’nin brüt ve net rezervlerine eklenecek.

ÇİN, KATAR VE GÜNEY KORE İLE DE SWAP ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

TCMB’nin Çin Merkez Bankası ile yaklaşık 6 milyar dolar karşılığı yuan-TL, Katar Merkez Bankası ile yaklaşık 15 milyar dolar karşılığı riyal-TL swap anlaşması bulunuyor.

Bu iki anlaşmadan kaynaklı olarak yaklaşık 21 milyar dolarlık swap, TCMB rezervlerinde yer alıyor.

Güney Kore ile imzalanan yaklaşık 2 milyar dolar karşılığı won-TL anlaşması ise henüz hesaplara yansımadı.

Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan anlaşma ile birlikte yabancı ülkelerle swap anlaşmalarının büyüklüğü toplamda 28 milyar dolara yaklaştı.