Swap nedir, nasıl yapılır?

Ekonomi ile yakından ilgilenenlerin aşina olduğu swap kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Swap, finans dünyasında iki tarafın finansal araçlarını takas ettiği sözleşmeyi ifade ediyor.

Son dönemde pek çok ekonomik terim günlük hayatımıza girdi. Kavramların bazıları zaman zaman vatandaşın kafasını karıştırıyor. Bunlardan biri de swap oldu. Swap, finans dünyasında ise iki tarafın finansal araçlarını takas ettiği sözleşme olarak adlandırılır.

SWAP NEDİR?

İngilizce’de ‘takas’ anlamına gelen swap sözcüğü, iki tarafın belirli bir vade ile farklı para birimlerini belirlenmiş bir faiz ile değiş tokuş yapmaları anlamına geliyor. Vade sonunda işlem tersine çevriliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) azalan rezervlerini güçlendirmek için yurt içi ve yurt dışı bankalarla döviz-TL takası (swap) yapıyor. Bu rakam 2020’nin haziran ayı sonunda 58,9 milyar dolara kadar yükseldi. Böylece 90 milyar dolarlık TCMB brüt rezervi içinde ödünç alınan kısım oransal olarak yüzde 65’e yükseldi.

Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanıyor.