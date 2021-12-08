Sylvester Stallone, ilk televizyon dizisi için kolları sıvadı.

Stallone, “Yellowstone” ve “Mayor of Kingstown” dizileriyle tanınan Taylor Sheridan’ın yöneteceği yeni bir dizide başrol oynayacak.
Ünlü oyuncu Sylvester Stallone, , “Kansas City” ismini taşıyan dizide, Sal adında İtalyan bir mafya liderine hayat verecek. Dizinin senaryosunu ise “Boardwalk Empire” dizisinin yaratıcısı Terence Winter kaleme alacak.
Stallone daha önce “Police Story” ve ”This Is Us” dizilerinde kısa süreli görünse de Kansas City, oyuncunun gerçek anlamda rol alacağı ilk dizi olma özelliği taşıyor.
Paramount Plus’ta gösterilecek dizinin çekimlerine ne zaman başlanacağı henüz belli değil.
Silvester Stallone’un yeni film projeleri arasında “Samaritan” ve “Guardians of the Galaxy 3” bulunuyor.