

T.C. Boston Başkonsolosluğu Adresi 31 Saint James Avenue,Suite #840, Boston, MA 02116 | Telefon: 1 (857) 250-4700 | Konsolosluk Çağrı Merkezi 1-888-566-76-56

T.C. Boston Başkonsolosluğu, Boston Eğitim Ataşeliği, Boston Ticaret Ataşeliği Adres, Telefon, Email ve İletişim Bilgileri.

T.C. Boston Başkonsolosluğu

Adres: 31 Saint James Avenue,Suite #840, Boston, MA 02116

Telefon: +1 (857) 250-4700

Konsolosluk Çağrı Merkezine Amerika’dan 1-888-566-7656 numaralı telefondan 7 gün 24 saat ulaşılabilmektedir.

Fax: +1 (857) 250-4748

e-Posta: [email protected]

Web sitesi: http://boston.bk.mfa.gov.tr/

Facebook Adres: https://www.facebook.com/trconsulboston

Twitter Adres: https://twitter.com/TRConsulBoston

Görev Bölgesi: Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island, Vermont Eyaletleri, Connceticut

Çalışma Saatleri: Pazartesi – Cuma (09:00 – 13:00 ) – (14.30 – 16.00 )

Başvuru Kabul Saatleri : Şahsen Başvuru Kabul Saatleri: 09.00 – 13.00

Tatil Günleri:

1/1/2021 New Year’s Day

1/18/2021 Martin Luther King, Jr. Day

2/15/2021 Presidents’ Day

5/13/2021 Ramazan Bayramı

5/31/2021 Memorial Day

7/5/2021 Independence Day

7/20/2021 Religious Holiday

9/6/2021 Labor Day

10/11/2021 Columbus Day

10/29/2021 Turkish Independence Day

11/11/2021 Veterans Day

11/25/2021 Thanksgiving Day

12/24/2021 Christmas Day

12/31/2021 New Year’s Day

Bütün Konsolosluk işlemleri için buraya tıklayın https://www.konsolosluk.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Boston Başkonsolosluğu

2010 yılından itibaren geçici bir ofiste çalışmalarını yürüten Başkonsolosluğumuz 22 Ağustos 2012 tarihinden bu yana 31 Saint James Avenue adresindeki iş merkezinin 8. katında vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

Türkiye’nin ABD’deki altı Başkonsolosluğundan biri olan T.C. Boston Başkonsolosluğu’nun görev bölgesinde Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Maine, Vermont ve Rhode Island Eyaletleri bulunmaktadır.

Ticaret Ataşeliğimiz, Başkonsolosluğumuzun bünyesinde 2012 Ekim ayından bu yana faaliyet göstermektedir.

Başkonsolosluğumuzun çalışma saatleri hafta içi 9.00-17:00 olup, şahsen müracaatlar 09:00 – 13:00 saatleri arasında yapılabilmektedir. Başkonsolosluğumuz, şahsen başvuru saatleri dışında kalan zaman diliminde, posta ile gönderilen işlemleri ve işlemlere ait yazışmaları yerine getirmektedir. Telefonla bilgi alma saatleri ise 14:30-17:00’dir.

Konsolosluk konularındaki tüm genel bilgi taleplerine ilişkin sorular, Konsolosluk Çağrı Merkezi tarafından yanıtlanabilmektedir. 1-888-566 76 56 numaralı telefon üzerinden ulaşılabilen Konsolosluk Çağrı Merkezi, hafta içi her gün ABD merkezi saati (CT) ile 08:30-16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Amerika Birleşik Devletlerin’deki Türk Temsilcilikleri

T.C. Atlanta Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Baltimore Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Boston Başkonsolosluğu

T.C. Detroit Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Flowood Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Houston Başkonsolosluğu

T.C. Kansas Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu

T.C. Miami Başkonsolosluğu

T.C. New York Başkonsolosluğu

T.C. Sacremento Fahri Başkonsolosluğu

T.C. San Francisco Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Seattle Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Şikago (Chicago) Başkonsolosluğu

T.C. Vaşington (Washington) Büyükelçiliği