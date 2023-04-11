T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu Adresi 8500 Wilshire Blvd Suite 900 Beverly Hills, CA 90211 | Telefon: +1 (310) 228-4467 | Konsolosluk Çağrı Merkezi 1-888-566-76-56
T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu, Los Angeles Eğitim Ataşeliği, Los Angeles Ticaret Ataşeliği Adres, Telefon, Email ve İletişim Bilgileri.
T.C. LOS ANGELES BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: 8500 Wilshire Blvd Suite 900 Beverly Hills, CA 90211
Telefon:
+1 310 228 4467
+1 310 855 1015 (Tek hat)
Nöbetçi Tel:
+1 (310) 779 3288
Faks: +1 (310) 855-1011
E-Posta: [email protected]
Web Adres: http://losangeles.bk.mfa.gov.tr/Mission
Facebook Adres: https://www.facebook.com/turkishconsulateLA
Twitter Adres: https://twitter.com/TRConsuLA
Calışma Günleri: Pazartesi – Cuma
Çalışma Saatleri: Pazartesi – Cuma (08:30 -12:30 )(14:00 -17:00 )
Başvuru Kabul Saatleri: Şahsi Başvuru : 09:00 – 13:00
Tatil Günleri:
Tatil Günleri 2023
16.1.2023 Martin Luther King Jr. Günü
20.2.2023 George Washington’un Doğum Günü (Başkanlar Günü)
21.4.2023 Ramazan Bayramı 1. Günü
29.5.2023 Anma Günü
19.6.2023 “Juneteenth” Ulusal Özgürlük Günü
28.6.2023 Kurban Bayramı Arifesi
4.7.2023 ABD Bağımsızlık Günü
4.9.2023 Emek Günü
9.10.2023 Kolomb Günü
10.11.2023 Gaziler Günü
23.11.2023 Şükran Günü
25.12.2023 Noel Günü
Görev Bölgesi:
Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, California, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, Hawaii, Pacific Islands (Northern Mariana Islands, Guam, American Samoa)
Los Angeles Başkonsolosluğu’na Bağlı Birimler
Los Angeles Eğitim Ateşeliği
Los Angeles Eğitim Ateşeliği Telefon: +1 (323) 782-8636 / +1 (323) 782-0146
Los Angeles Eğitim Ateşeliği Faks : +1 (323)-782 8541
Los Angeles Eğitim Ateşeliği e-Posta : [email protected]
Los Angeles Eğitim Ateşeliği Adres: 6380 Wilshire Blvd., Suite: 907, Los Angeles, CA 90048 U.S.A
Los Angeles Ticaret Ataşeliği
Los Angeles Ticaret Müşavirliği Adres: 6380 Wilshire Blvd. Suite:1710 Los Angeles, CA 90048
Los Angeles Ticaret Müşavirliği Telefon: +1 (323) 852-1894
Los Angeles Ticaret Müşavirliği Faks: +1 (323) 852-1896
Los Angeles Ticaret Müşavirliği e posta: [email protected]
Los Angeles Kültür ve Tanıtma Ataşeliği
Los Angeles Kültür ve Tanıtma Ataşeliği Telefon : +1 (323) 937-8066
Los Angeles Kültür ve Tanıtma Ataşeliği Faks : +1 (323) 937-1271
Los Angeles Kültür ve Tanıtma Ataşeliği e-Posta : [email protected]
Los Angeles Kültür ve Tanıtma Ataşeliği Adres : 5055 Wilshire Blvd. Suite: 850 Los Angeles, CA 90036
T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu Hakkında
Türkiye’nin ABD’deki altı Başkonsolosluğundan biri olan T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu, faaliyete geçtiği 1968 yılından bu yana Los Angeles’ta kesintisiz olarak hizmet vermekte olup, görev çevresinde görev çevresinde Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, Kaliforniya, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Vaşington, Wyoming, Hawaii, Pasifik Adaları (Kuzey Mariana Adaları, Guam, Amerikan Samoa) bulunmaktadır.
Bünyesinde 1988 yılında faaliyete geçen Eğitim Ataşeliği, 2004 yılında faaliyete geçen Kültür ve Tanıtma Ataşeliği ve 2007 yılında faaliyete geçen Ticaret Ataşeliği bulunan Başkonsolosluk, 2005 Mayıs – 2020 Haziran 6300 Wilshire Bulvarı, 2020 Haziran ayından bu yana 8500 Wilshire Bulvarı üzerindeki adresinde hizmet vermektedir.
Başkonsolosluğun çalışma saatleri hafta içi 9:00-17:00 olup, şahsen müracatlar 09:00 – 13:00 saatleri arasında yapılabilmektedir. Telefonla bilgi alma saatleri ise 14:00-17:00’dır.
Konsolosluk konularındaki tüm genel bilgi taleplerinin yanı sıra, vatandaşlarımızca Başkonsolosluğumuza şahsen veya posta ile yapılmış olan başvuruların akıbetine ilişkin sorular, 24 saat hizmet veren +1 (888) 566-7656 numaralı telefon üzerinden Konsolosluk Çağrı Merkezi tarafından, [email protected] adresinden veya +1(310) 228-4467 telefon numaraları üzerinden yanıtlanabilmektedir.
Acil durumlar için +1(310) 779-3288 numaralı Acil Telefon hattımıza 7/24 ulaşılması mümkündür.
San Fransisko ve Sacremento Fahri Başkonsoloslukları
Görev bölgesi dahilinde bulunan San Fransisko/Kaliforniya’da ve Sacramento/Kaliforniya’da Fahri Başkonsoloslar da görev yapmaktadır.
San Francisco Fahri Başkonsolosu Bonnie Joy Kaslan,
Sacramento Fahri Baskonsolosu ise Laurence Joseph O’Connell’dır.
Los Angeles Konsolosluk İşlemleri
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza sunulan konsolosluk işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere e-Konsolosluk sitesinden erişilmesi mümkündür.
Bazı konsolosluk işlemleri için bağlı bulunulan konsolosluğa bizzat başvurulması gerekirken, bazı işlemler postayla da yapılabilmektedir. Ayrıca, e-Konsolosluk’a elektronik ortamda üye olmak suretiyle bazı işlem başvurularını interaktif ortamda internet üzerinden yapmanız da mümkündür. Hangi işlemlerin bizzat başvuruyla, hangi işlemlerin posta ve interaktif yöntemle yapılabileceğine ilişkin bilgiler e-Konsolosluk Konsolosluk İşlemleri menü başlığı altında yer almaktadır.
Siz de konsolosluklarımıza bizzat gitmeye gerek kalmadan işlem başvurularınızı internet üzerinden de yapma ayrıcalığına sahip olmak istiyorsanız e-Konsolosluk’a üye olabilirsiniz.
e-Konsolosluk sayfaları yakında, şu anda üzerinde gezindiğiniz dış temsilciliklerimiz sayfalarına taşınacaktır. Eğer şimdi konsolosluk işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak veya işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız e-Konsolosluk’u tıklayabilirsiniz.
Ayrıca konsolosluk işlemleri ile öğrenmek istediğiniz birçok konuyu Soru Bankası‘nda araştırabilir veya bilgi taleplerinizi doğrudan bağlı bulunduğunuz konsolosluk yetkililerine online olarak iletebilirsiniz.
e-Konsolosluk sitesine bağlandığınızda internet üzerinden yaptırabileceğiniz bazı konsolosluk işlemleri aşağıda sunulmaktadır.
Pasaport
- Pasaport süresinin uzatılması
- Yeni Pasaport (Önceki pasaportun sayfalarının dolması veya yıpranmasından dolayı)
- Yeni Pasaport (18 yaşından küçükler için başvuru)
- 18 yasından küçüklerin ebeveynlerinden birinin pasaportuna kaydedilmesi
- Yeni Pasaport (Önceki pasaportun kaybından dolayı)
Doğum
- Doğum tesciliDoğum
- Evlilik dışı doğan çocuğun doğum tescili
Nüfus
- Nüfus Cüzdanı yenileme
- Nüfus Cüzdanı kaybı
Evlilik
- Aile Cüzdanı kaybı
- Evlilik Tescili
- Evlenme başvurusu
Askerlik
- Askere karar aldırma (Türkiye’deki yüksek okullardan mezun olanlar)
- Askere karar aldırma (Yurt dışındaki yüksek okullardan mezun olanlar)
- Askere karar aldırma (Er olarak)
- Bakaya işlemleri
- Erteleme başvurusu (Öğrenci Statüsünde Olanlar)
- Erteleme başvurusu – İlk erteleme (İşçi – İşveren Statüsünde Olanlar)
- Erteleme başvurusu – İkinci ve sonraki (İşçi – İşveren Statüsünde Olanlar)
- Erteleme başvurusu – (Birden Fazla Tabiyetli Türk Vatandaşları için / Doğumla Aynı Zamanda bulunulan ülke Vatandaşı Olanlar)
- Erteleme başvurusu – (Birden Fazla Tabiyetli Türk Vatandaşları için / Bulunulan ülke Vatandaşlığına Sonradan Alınan Yükümlüler
- Dövizle askerlik başvurusu (Birinci aşama)
- Dövizle askerlik başvurusu (İkinci aşama)
- Dövizle askerlik başvurusu (Taksit ödemesi)
- Özürlü Yükümlülerin Askerlik işlemleri
- Yedeklik yoklama bildirimi
Noter
- Vekaletname (Genel Bilgiler)
- Vekaletname (E-Konsolosluk üzerinden ve Konsolosluğa gitmeden)
- Vekaletname – Miras intikal
- Vekaletname – Miras satış
Bu sayfadaki bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu sayfasından derlenmistir.
Amerika Birleşik Devletlerin’deki Türk Temsilcilikleri
T.C. Atlanta Fahri Başkonsolosluğu
T.C. Baltimore Fahri Başkonsolosluğu
T.C. Detroit Fahri Başkonsolosluğu
T.C. Flowood Fahri Başkonsolosluğu
T.C. Kansas Fahri Başkonsolosluğu
T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu
T.C. Sacremento Fahri Başkonsolosluğu
T.C. San Francisco Fahri Başkonsolosluğu
T.C. Seattle Fahri Başkonsolosluğu
T.C. Şikago (Chicago) Başkonsolosluğu