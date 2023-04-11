T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu Adresi 8500 Wilshire Blvd Suite 900 Beverly Hills, CA 90211 | Telefon: +1 (310) 228-4467 | Konsolosluk Çağrı Merkezi 1-888-566-76-56

T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu, Los Angeles Eğitim Ataşeliği, Los Angeles Ticaret Ataşeliği Adres, Telefon, Email ve İletişim Bilgileri.

T.C. LOS ANGELES BAŞKONSOLOSLUĞU

Adres: 8500 Wilshire Blvd Suite 900 Beverly Hills, CA 90211

Telefon:

+1 310 228 4467

+1 310 855 1015 (Tek hat)

Nöbetçi Tel:

+1 (310) 779 3288

Faks: +1 (310) 855-1011

E-Posta: [email protected]

Web Adres: http://losangeles.bk.mfa.gov.tr/Mission

Facebook Adres: https://www.facebook.com/turkishconsulateLA

Twitter Adres: https://twitter.com/TRConsuLA

Calışma Günleri: Pazartesi – Cuma

Çalışma Saatleri: Pazartesi – Cuma (08:30 -12:30 )(14:00 -17:00 )

Başvuru Kabul Saatleri: Şahsi Başvuru : 09:00 – 13:00

Tatil Günleri:

Tatil Günleri 2023



16.1.2023 Martin Luther King Jr. Günü

20.2.2023 George Washington’un Doğum Günü (Başkanlar Günü)

21.4.2023 Ramazan Bayramı 1. Günü

29.5.2023 Anma Günü

19.6.2023 “Juneteenth” Ulusal Özgürlük Günü

28.6.2023 Kurban Bayramı Arifesi

4.7.2023 ABD Bağımsızlık Günü

4.9.2023 Emek Günü

9.10.2023 Kolomb Günü

10.11.2023 Gaziler Günü

23.11.2023 Şükran Günü

25.12.2023 Noel Günü

Görev Bölgesi:

Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, California, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, Hawaii, Pacific Islands (Northern Mariana Islands, Guam, American Samoa)

Los Angeles Başkonsolosluğu’na Bağlı Birimler

Los Angeles Eğitim Ateşeliği

Los Angeles Eğitim Ateşeliği Telefon: +1 (323) 782-8636 / +1 (323) 782-0146

Los Angeles Eğitim Ateşeliği Faks : +1 (323)-782 8541

Los Angeles Eğitim Ateşeliği e-Posta : [email protected]

Los Angeles Eğitim Ateşeliği Adres: 6380 Wilshire Blvd., Suite: 907, Los Angeles, CA 90048 U.S.A

Los Angeles Ticaret Ataşeliği

Los Angeles Ticaret Müşavirliği Adres: 6380 Wilshire Blvd. Suite:1710 Los Angeles, CA 90048



Los Angeles Ticaret Müşavirliği Telefon: +1 (323) 852-1894

Los Angeles Ticaret Müşavirliği Faks: +1 (323) 852-1896



Los Angeles Ticaret Müşavirliği e posta: [email protected]

Los Angeles Kültür ve Tanıtma Ataşeliği

Los Angeles Kültür ve Tanıtma Ataşeliği Telefon : +1 (323) 937-8066

Los Angeles Kültür ve Tanıtma Ataşeliği Faks : +1 (323) 937-1271

Los Angeles Kültür ve Tanıtma Ataşeliği e-Posta : [email protected]

Los Angeles Kültür ve Tanıtma Ataşeliği Adres : 5055 Wilshire Blvd. Suite: 850 Los Angeles, CA 90036

T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu Hakkında

Türkiye’nin ABD’deki altı Başkonsolosluğundan biri olan T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu, faaliyete geçtiği 1968 yılından bu yana Los Angeles’ta kesintisiz olarak hizmet vermekte olup, görev çevresinde görev çevresinde Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, Kaliforniya, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Vaşington, Wyoming, Hawaii, Pasifik Adaları (Kuzey Mariana Adaları, Guam, Amerikan Samoa) bulunmaktadır.

Bünyesinde 1988 yılında faaliyete geçen Eğitim Ataşeliği, 2004 yılında faaliyete geçen Kültür ve Tanıtma Ataşeliği ve 2007 yılında faaliyete geçen Ticaret Ataşeliği bulunan Başkonsolosluk, 2005 Mayıs – 2020 Haziran 6300 Wilshire Bulvarı, 2020 Haziran ayından bu yana 8500 Wilshire Bulvarı üzerindeki adresinde hizmet vermektedir.

Başkonsolosluğun çalışma saatleri hafta içi 9:00-17:00 olup, şahsen müracatlar 09:00 – 13:00 saatleri arasında yapılabilmektedir. Telefonla bilgi alma saatleri ise 14:00-17:00’dır.

Konsolosluk konularındaki tüm genel bilgi taleplerinin yanı sıra, vatandaşlarımızca Başkonsolosluğumuza şahsen veya posta ile yapılmış olan başvuruların akıbetine ilişkin sorular, 24 saat hizmet veren +1 (888) 566-7656 numaralı telefon üzerinden Konsolosluk Çağrı Merkezi tarafından, [email protected] adresinden veya +1(310) 228-4467 telefon numaraları üzerinden yanıtlanabilmektedir.

Acil durumlar için +1(310) 779-3288 numaralı Acil Telefon hattımıza 7/24 ulaşılması mümkündür.

San Fransisko ve Sacremento Fahri Başkonsoloslukları

Görev bölgesi dahilinde bulunan San Fransisko/Kaliforniya’da ve Sacramento/Kaliforniya’da Fahri Başkonsoloslar da görev yapmaktadır.

San Francisco Fahri Başkonsolosu Bonnie Joy Kaslan,

Sacramento Fahri Baskonsolosu ise Laurence Joseph O’Connell’dır.

Los Angeles Konsolosluk İşlemleri

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza sunulan konsolosluk işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere e-Konsolosluk sitesinden erişilmesi mümkündür.

Bazı konsolosluk işlemleri için bağlı bulunulan konsolosluğa bizzat başvurulması gerekirken, bazı işlemler postayla da yapılabilmektedir. Ayrıca, e-Konsolosluk’a elektronik ortamda üye olmak suretiyle bazı işlem başvurularını interaktif ortamda internet üzerinden yapmanız da mümkündür. Hangi işlemlerin bizzat başvuruyla, hangi işlemlerin posta ve interaktif yöntemle yapılabileceğine ilişkin bilgiler e-Konsolosluk Konsolosluk İşlemleri menü başlığı altında yer almaktadır.

Siz de konsolosluklarımıza bizzat gitmeye gerek kalmadan işlem başvurularınızı internet üzerinden de yapma ayrıcalığına sahip olmak istiyorsanız e-Konsolosluk’a üye olabilirsiniz.

e-Konsolosluk sayfaları yakında, şu anda üzerinde gezindiğiniz dış temsilciliklerimiz sayfalarına taşınacaktır. Eğer şimdi konsolosluk işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak veya işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız e-Konsolosluk’u tıklayabilirsiniz.

Ayrıca konsolosluk işlemleri ile öğrenmek istediğiniz birçok konuyu Soru Bankası‘nda araştırabilir veya bilgi taleplerinizi doğrudan bağlı bulunduğunuz konsolosluk yetkililerine online olarak iletebilirsiniz.

e-Konsolosluk sitesine bağlandığınızda internet üzerinden yaptırabileceğiniz bazı konsolosluk işlemleri aşağıda sunulmaktadır.



Pasaport

Pasaport süresinin uzatılması

Yeni Pasaport (Önceki pasaportun sayfalarının dolması veya yıpranmasından dolayı)

Yeni Pasaport (18 yaşından küçükler için başvuru)

18 yasından küçüklerin ebeveynlerinden birinin pasaportuna kaydedilmesi

Yeni Pasaport (Önceki pasaportun kaybından dolayı)

Doğum

Doğum tesciliDoğum

Evlilik dışı doğan çocuğun doğum tescili

Nüfus

Nüfus Cüzdanı yenileme

Nüfus Cüzdanı kaybı

Evlilik

Aile Cüzdanı kaybı

Evlilik Tescili

Evlenme başvurusu

Askerlik

Askere karar aldırma (Türkiye’deki yüksek okullardan mezun olanlar)

Askere karar aldırma (Yurt dışındaki yüksek okullardan mezun olanlar)

Askere karar aldırma (Er olarak)

Bakaya işlemleri

Erteleme başvurusu (Öğrenci Statüsünde Olanlar)

Erteleme başvurusu – İlk erteleme (İşçi – İşveren Statüsünde Olanlar)

Erteleme başvurusu – İkinci ve sonraki (İşçi – İşveren Statüsünde Olanlar)

Erteleme başvurusu – (Birden Fazla Tabiyetli Türk Vatandaşları için / Doğumla Aynı Zamanda bulunulan ülke Vatandaşı Olanlar)

Erteleme başvurusu – (Birden Fazla Tabiyetli Türk Vatandaşları için / Bulunulan ülke Vatandaşlığına Sonradan Alınan Yükümlüler

Dövizle askerlik başvurusu (Birinci aşama)

Dövizle askerlik başvurusu (İkinci aşama)

Dövizle askerlik başvurusu (Taksit ödemesi)

Özürlü Yükümlülerin Askerlik işlemleri

Yedeklik yoklama bildirimi

Noter

Vekaletname (Genel Bilgiler)

Vekaletname (E-Konsolosluk üzerinden ve Konsolosluğa gitmeden)

Vekaletname – Miras intikal

Vekaletname – Miras satış

Bu sayfadaki bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu sayfasından derlenmistir.

Amerika Birleşik Devletlerin’deki Türk Temsilcilikleri

T.C. Atlanta Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Baltimore Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Boston Başkonsolosluğu

T.C. Detroit Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Flowood Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Houston Başkonsolosluğu

T.C. Kansas Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu

T.C. Miami Başkonsolosluğu

T.C. New York Başkonsolosluğu

T.C. Sacremento Fahri Başkonsolosluğu

T.C. San Francisco Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Seattle Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Şikago (Chicago) Başkonsolosluğu

T.C. Vaşington (Washington) Büyükelçiliği