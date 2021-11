T.C. New York Başkonsolosluğu Adresi 821 First Avenue, New York, NY 10017 | Telefon: 1 (212) 351-7200 | Konsolosluk Çağrı Merkezi 1-888-566-76-56

T.C. New York Başkonsolosluğu, New York Eğitim Ataşeliği, New York Ticaret Ataşeliği Adres, Telefon, Email ve İletişim Bilgileri.

T.C. New York Başkonsolosluğu

Telefon: +1 (212) 351-7200

Konsolosluk Çağrı Merkezine Amerika’dan 1-888-566-7656 numaralı telefondan 7 gün 24 saat ulaşılabilmektedir.

Faks: +1 (212) 983-1293

e-Posta: [email protected]

Adres: 821 First Avenue, New York, NY 10017

Websitesi: http://newyork.bk.mfa.gov.tr/

Facebook Adres: http://www.facebook.com/NewYorkBK

Twitter Adres: https://twitter.com/TRConsulNY

Görev Bölgesi: New York, New Jersey, Delaware, Pennsylavania

Çalışma Saatleri: Pazartesi – Cuma (09:00 – 12:30) (14:00 – 16:00)

Başvuru Kabul Saatleri : E-Pasaport: Randevu ile

Visa Pazartesi – Cuma (09:00 – 13:00)

Tatil Günleri:

1/1/2021 New Year’s Day

1/18/2021 Martin Luther King, Jr. Day

2/15/2021 Presidents’ Day

5/13/2021 Ramazan Bayramı

5/31/2021 Memorial Day

7/5/2021 Independence Day

7/20/2021 Religious Holiday

9/6/2021 Labor Day

10/11/2021 Columbus Day

10/29/2021 Turkish Independence Day

11/11/2021 Veterans Day

11/25/2021 Thanksgiving Day

12/24/2021 Christmas Day

12/31/2021 New Year’s Day

New York Başkonsolosluğu’na Bağlı Birimler

New York Din Hizmetleri Ataşeliği

New York Din Hizmetleri Tel: +1 (646) 430-6589

New York Din Hizmetleri Faks: +1 (212) 867-7049

New York Din Hizmetleri e-Posta: [email protected]

New York Din Hizmetleri Adres: 821 First Avenue, New York, NY 10017

New York Eğitim Ataşeliği

New York Eğitim Ataşeliği Telefon: +1 (212) 351-42-64

New York Eğitim Ataşeliği Faks: +1 (212) 557-1632

New York Eğitim Ataşeliği e-Posta: [email protected]

New York Eğitim Ataşeliği websitesi: http://newyork.meb.gov.tr/

New York Eğitim Ataşeliği Adres: 821 First Avenue, New York, 10017 NY

New York Ekonomi Ataşeliği

New York Ekonomi Ataşeliği Telefon: +1 (212) 351-7251

New York Ekonomi Ataşeliği Faks: +1 (212) 983-1293

New York Ekonomi Ataşeliği e-Posta: [email protected]

New York Ekonomi Ataşeliği Adres: 821 First Avenue, New York, NY 10017

New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliği



New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliği Telefon: +1 (212) 351-7276

New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliği e-Posta: [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliği Adres: 821 First Avenue, New York, NY 10017

New York Ticaret Ataşeliği



New York Ticaret Ataşeliği Telefon: +1 (212) 351-7290

New York Ticaret Ataşeliği Faks: +1 (212) 687 2078

New York Ticaret Ataşeliği e-Posta: [email protected]

New York Ticaret Ataşeliği Adres: 821 First Avenue, New York, NY 10017

Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu

1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ABD’de açılan ilk müstakil konsolosluk temsilciliği olarak görevine başlayan Başkonsolosluğumuz 1977 yılında aynı yıl satın alınan ve tamamı Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olan Türkevi binasında (821 UN Plaza, New York, NY 10017) hizmet vermeye başlamıştır. Yeni Türkevi Projesi nedeniyle, Temsilciliğimiz Kançılaryası geçici olarak 825 3rd Avenue, New York, NY 10022 adresinde binanın 28. katına taşınmıştır.

Başkonsolosluğumuzun görev bölgesinde New York, New Jersey, Pennsylvania ve Delaware eyaletleri bulunmaktadır.

Başkonsolosluğumuzun bünyesinde Eğitim Ataşeliği, Kültür ve Tanıtma Ataşeliği, Ticaret Ataşeliği, Ekonomi Ataşeliği, Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Ataşeliği ile Sağlık Müşavirliği faaliyet göstermektedir. Bağlı birimlerimizin ofisleri ise Kançılaryamızın bulunduğu binanın 5. katında yer almaktadır.

Başkonsolosluğumuza başvurular sabah 09:00 ile 12:30 arasında, öğleden sonra ise 2:00 ile 4:00 arasında yapılabilmektedir. Yabancı ülke vatandaşları için vize başvuruları 2:00 ile 4:00 kabul edilmektedir.

Konsolosluk konularındaki tüm genel bilgi taleplerinin yanı sıra, vatandaşlarımızca Başkonsolosluğumuza şahsen veya posta ile yapılmış olan başvuruların akıbetine ilişkin sorular, 1-888-566 76 56 numaralı telefon üzerinden 24 saat hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi tarafından yanıtlanabilmektedir.

Amerika Birleşik Devletlerin’deki Türk Temsilcilikleri

T.C. Atlanta Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Baltimore Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Boston Başkonsolosluğu

T.C. Detroit Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Flowood Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Houston Başkonsolosluğu

T.C. Kansas Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu

T.C. Miami Başkonsolosluğu

T.C. New York Başkonsolosluğu

T.C. Sacremento Fahri Başkonsolosluğu

T.C. San Francisco Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Seattle Fahri Başkonsolosluğu

T.C. Şikago (Chicago) Başkonsolosluğu

T.C. Vaşington (Washington) Büyükelçiliği