Tabela kurnazlığına EPDK el koydu

SÖZCÜ akaryakıt bayilerinin tabela hilesini ortaya çıkardı, EPDK jet inceleme başlattı. PUİS’ten “Meslekten atılmalılar” EPGİS’ten “Ahiliğe yakışmıyor” açıklamaları geldi.

Erdoğan SÜZER

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği akaryakıt istasyonlarındaki tabela oyununa Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) jet inceleme başlattı. EPDK, bazı bayilerin gayri ahlaki yöntemlerle pazarlama kurnazlığı yaptığına işaret ederken bu tür bayilere 2 ay kapatma ve 735 bin lira para cezası verilebileceğini açıkladı. Tabela oyununa sektörü temsil eden PUİS ve EPGİS’ten de sert açıklamalar geldi.

SÖZCÜ, bazı akaryakıt bayilerinin halkı kandırmak için bulduğu tabela oyununu, “Ucuz Motorin Diye Vatandaşı Böyle Kandırıyorlar: TABELADA 6.84 TL, POMPADA 7.36 TL” başlığıyla kamuoyu gündemine taşıdı. Haberde bazı akaryakıtçıların istasyon önlerine büyük puntolarla “EURO DİZEL 6.84” tabelası asıp pompada 7.36 liradan akaryakıt sattıkları fotoğraflarla gözler önüne serildi. Akaryakıtçılar tabelalarda büyük puntolarla indirimli fiyatı yazarken kimsenin fark edemeyeceği şekilde küçük puntolarla, “100 litre ve üzeri alımlarda” ya da “1000 TL ve üzeri” yazmaları tepki çekti.

SÖZCÜ’nün haberi üzerine harekete geçen EPDK, konuyla ilgili derhal inceleme başlatıldığını, bütün bayileri uyararak fiyat panosu ile pompa fiyatları arasında uyumsuzluk tespit edilmesi halinde gereken adımların hızla atılacağını duyurdu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, uyarılan bayilerin aynı hatayı tekrar etmesi halinde kapılarına 2 ay süre ile kilit vurulacağını, taahhütlerinin üzerinde fiyatla akaryakıt satan bayilere 735 bin liraya kadar idari para cezası verilebileceğini söyledi. Başkan Yılmaz şu açıklamayı yaptı:

KURNAZLIK VAR, HAKSIZ KAZANÇ VAR

“Biz bunu yalnızca fiyat tabelası üzerinden basit bir algı oyunu ya da gayrı ahlaki bir pazarlama kurnazlığı olarak görmüyoruz. Bu aynı zamanda göz göre göre tüketicilerimizi kandırarak haksız kazanç elde etme girişimidir. Derhal inceleme başlattık. 13 bin bayii arasında sayısı 3-5 de olsa kimsenin sektörümüze böyle bir leke sürmesine izin vermeyeceğiz. Böyle kötü niyetli istasyon işletmecileri ya kendilerini düzeltecek ve etik şekilde hizmet verecek ya da sektörümüzde kendisine yer bulamayacak. Yasal düzenlemelere aykırı ve gayrı ahlaki yollara başvuranları elbirliği ile sektörümüzden temizleyeceğiz.”

MESLEKTEN ATILSINLAR

SÖZCÜ’nün haberine akaryakıt bayilerinin çatı örgütlerinden de destek geldi. Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PUİS) Başkanı İmran Okumuş, “2015’ten beri bu konularla ilgili şikayet etmediğim, başvuru yapmadığım yer kalmadı. Ne yazık ki sektörü kirletenleri, onurumuzla oynayanları meslek dışına atmayı başaramadık. EPDK’nın inceleme başlatmasına en çok biz sevindik” dedi. Tabela oyunuyla halkı kandıran, haksız rekabete yol açan bayi ve dağıtıcıların meslekten atılması çağrısı yapan Okumuş, “Bazı bayiler yüzünden sokaklar pavyon ışıklarına döndü. Onurumuz zedeleniyor” dedi.

ESNAF AHİLİĞİNE UYMUYOR

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş da EPDK’nın inceleme başlatmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtirken, “Halkı kandırmayı hedefleyen bu tabelalar esnaf ahiliğine sığmıyor. Bir istasyonun bile bir tüketicimizi bu şekilde yanıltması, kandırması sektörümüzdeki ticaretin güvenilirliğini zedeler. Sendika olarak ilgili firmalarla görüşerek bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına gerekli girişimleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

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