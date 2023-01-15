Tabiat olağanüstüsü kanyona çöp dökmek için çelik bariyeri kestiler

Aydın Köşk ilçesindeki doğa harikası Koçak Kanyonu’na çöp dökebilmek için yol kenarındaki çelik bariyer kestiler. Olaya tepki gösteren çevreciler, “Çöp dökülen alanın hemen altında Kaya kartallarının yuvaları bulunuyor. Çöpler yağmurlarla birlikte Koçak Çayına, oradan da Büyük Menderes Nehri’ne gidiyor” diyerek bariyerin acilen onarılmasını istedi.

Köşk Ödemiş yolunun Akçaköy, Eğrikavak mahalleleri arasındaki bölümdeki çelik bariyerler, çöp kamyonlarının doğa harikası Koçak Kanyona rahatça çöp dökebilmesi için kesildi.

Koçak Kanyonunun vahşi çöp depolama alanına döndüğünü söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Yıllar önce de buraya çöpler dökülüyordu. Yol kenarına sürücülerin güvenliği için, araçlar uçuruma yuvarlanmasın diye çelik bariyerler yapılınca, bir süre araçlar çöpü dökememişlerdi. Bunun kolayı hemen bulunmuş. Çöplerin döküldüğü alandaki bariyerler bir aracın yanaşabileceği şekilde kesilmiş. Buradan çöplerin rahat bir şekilde yine kanyona döküldüğü görülüyor. Bariyerleri kim kesmiş? Kesilen yerlere tekrar ekleme yapılacak mı? Çöp döken araçların tespiti için alana fotokapan yerleştirilmesi mümkün mü?” diye sordu.

“KAYA KARTALLARININ YUVALARI BULUNUYOR”

Yoldan kanyona dökülen çöplerin aşağı inerken alandaki tüm doğal dokuyu bozduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Çöp dökülen alanın hemen altında kaya kartallarının yuvaları bulunuyor. Çöpler yağmurlarla birlikte Koçak Çayına karışıyor, oradan da Büyük Menderes Nehri’ne ulaşarak Ege Denizine akıyor.Küçük bir alanda bile tonlarca ve kamyonlarca çöp birikmiş. Çöplerin döküldüğü kanyon Aydın’ın en güzel doğal alanlarından biridir. Eşsiz güzellikte bitki topluluklarına ve anıtsallık kriteri taşıyan birçok ağaca sahiptir. Başta çöpler ve kanyon içindeki olumsuzlukların giderilmesi için bu alanın mutlaka Tabiat Parkı gibi bir statüye kavuşturulması gerekir. Yoksa gelecekte bu doğal alandan çok şeyler kaybedilecektir” diyerek ilgili kurumları göreve davet etti.