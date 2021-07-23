Tabip Odası Başkanı: Bayramdan sonra COVID-19 ve Delta varyantı inanılmaz şekilde artacak

Normalleşmeye geçişle birlikte corona virüsü vakasının arttığı Elazığ’da denetim ve tedbirlerin tamamen ortadan kalktığını belirten Elazığ Tabip Odası Başkanı Özcan Uçar, vaka sayısının artmasına rağmen insanların tedbirsiz bir şekilde günlük hayatlarına devam ettiklerini kaydetti.

“AŞILAMA BİTMEDEN NORMALLEŞMEYE GEÇİLDİ”

Bayram sonrasında vaka sayılarının artacağını belirten Uçar, şöyle konuştu:

* Çünkü aşılamalarla birlikte siyasi iktidarın tedbirleri gevşetmesi sonucunda insanlar çok belirgin bir gevşeme sürecine girdiler.

* Bakanlığın açıkladığı vaka sayıları da vaka sayılarının ileriki günlerde de artacağını gösteriyor. 1 ay öncesine kadar hastanelerde corona hastalarına çok rastlamıyorduk ama son birkaç gündür corona virüsüne yakalanmasından dolayı tedavi altına alınan birçok insan var.

* Kaldı ki iki doz aşısını olmuş ya da daha önce corona olmuş kişilerde de bu tablo var. Dikkat edilmediği müddetçe bu tabla daha da ağırlaşacak. Maske, mesafe bitti. Düğünler devam ediyor, toplantılar devam ediyor.

* Düğünlerde, toplantılarda maske takanların oranı yüzde 10-15’i geçmiyor. Normalleşme dediler, daha aşılama bitmeden herkes normalleşmeye geçti. Sadece düğünlerde değil, sokaklarda da böyle. Her yerde inanılmaz bir yoğunluk var. Tamamen normalleşmeye dönmüş Türkiye.

“DEVLETİN NORMALLEŞME PLANI YANLIŞ”

Devletin normalleşme planının ve vatandaşa aktarılışının yanlış olduğunu söyleyen Uçar, şu ifadeleri kullandı:

* Devletin, normalleşmeden önce yaptığı kongrelerde, toplantılarda, açılışlarda, tüm Türkiye’de yaşananlar hepimizin malumu. Daha önce Tabip Odası olarak uyarılarda bulunmuştuk.

* Tüm bunlardan sonra vatandaş, ‘bir şey olmaz’ diyor. Aşılama oranı çok abartıldı, bu nedenle vatandaşın yüzde 90’ı rahat, vaka sayılarına rağmen hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor.

* Kurban Bayramı sonrası corona virüsü vakaları da Delta varyantı da inanılmaz bir şekilde artacak. Buna ne tedbir alınabilir? Bir taraftan ekonomik sıkıntılar var.

* Tedbir alırsın, insanların iş yerlerini kapatırsın, onlara yardım edersin, diğer taraftan süratli bir şekilde aşılamayı bitirirsin. Bunların hepsi yapılması gereken şeyler. Ancak hepsi ekonomiye dayanıyor.

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