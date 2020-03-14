Taci Askeri Üssü’ne Bir Haftada İkinci Roket Saldırısı

Irak’ta Amerikan askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne roket saldırısı düzenlendi. Bu aynı üsse bir hafta içerisinde düzenlenen ikinci roket saldırısı oldu.

Reuters Haber Ajansı’na bilgi veren üsteki bir Iraklı askeri yetkili en az 10 roket patlama sesi duyduğunu belirtti. Balent Bağdat’ın 20 kilometre kuzeyinde bulunan üsse Çarşamba günü de roket saldırısı düzenlenmiş iki Amerikan bir İngiliz asker ölmüştü.

Amerikan Ordusu’nun bu saldırıya karşılık Perşembe günü düzenlediği operasyonda da 6 Iraklı hayatını kaybetmişti.

Amerikan yönetimi saldırıdan İran destekli Hizbullah militanlarını sorumlu tuttuğunu açıkladı ve operasyonda bu grubun hedef alındığını belirtti. Ancak Iraklı yetkililer Amerika’nın operasyonunda 3 Irak askeri, 2 polis memur ve bir sivilin öldüğünü, herhangi bir Hizbullah militanının ölmediğini açıkladı.

Irak hükümeti Amerika’nın bu operasyonunu kınadı ve bunun ülkenin egemenlik haklarının ihlali olduğunu belirtti.