Tacikistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak partilerin adayları belli oldu

TAŞKENT (AA) – Tacikistan'da 11 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin adayları belli oldu.

Ülkedeki 7 siyasi partiden biri aday çıkarmama kararı almış, 5'inin adayları daha önce açıklanmıştı. Son olarak Tacikistan Komünist Partisi Kurultayında, parti lideri Mirac Abdullayev, delegeler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.

Böylece, ülkedeki 7 siyasi partinin 6'sı adaylarını belirlemiş oldu.

Tacikistan Bağımsız Sendikalar Birliği, Tacikistan Gençler Birliği ve iktidardaki Halk Demokrat Partisi, parti lideri olan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ı 11 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday göstermişti.

Ana muhalefet Çiftçiler Partisi, geçen haftaki kurultayında lideri Rustam Latifzade'yi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme kararı almıştı.

Diğer partilerden Tacikistan Sosyalist Partisi liderleri Abduhalim Gaffarov'u üçüncü kez, Tacikistan Demokrat Partisi liderleri Saidcafer Usmanzade'yi ikinci kez aday göstermişti. Tacikistan Ekonomik Reformlar Partisince de parti lideri Rustam Rahmatzade cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmişti.

Sosyal-Demokrat Parti lideri Rahmatulla Zairov ise cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayarak taraftarlarını seçimleri boykot etmeye çağırmıştı.

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle seçildiği ülkede, son olarak 6 Kasım 2013'te yapılan ve 6 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 83,92'sini alan İmamali Rahman dördüncü kez kazanmıştı.