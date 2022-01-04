Tacizci kantincinin sözleşmesi feshedildi

İzmir’de, ortaokulda 4 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan kantinci T.D.’nin sözleşmesi feshedildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce idari soruşturma başlatılırken, araştırma yapması için müfettiş görevlendirildi.

Karabağlar ilçesindeki ortaokulda kantincilik yapan T.D., iddiaya göre, 7’nci ve 8’inci sınıfa giden 4 öğrenciyi taciz etti. Öğrencilerin olayı anlatması üzerine aileler, polise giderek, şikayetçi oldu.

Bunun üzerine gözaltına alınan T.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Okul önünde toplanan veliler de tacizin okul yönetimi ve bazı öğretmenler tarafından bilinmesine rağmen üzerinin örtülmeye çalışıldığını öne sürdü. Okul yönetimi ile görüşmek isteyen veliler, içeri alınmayınca gerginlik yaşandı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, konuyu araştırması için de müfettiş görevlendirdi. Müfettişin hem velilerle hem de okul idarecileriyle görüşeceği ve olay hakkında detaylı rapor hazırlayacağı öğrenildi. (DHA)

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