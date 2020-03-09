Taekwondo krizinde son perde! İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün Sözcü Skor’a konuştu

Taekwondo yaz olimpiyat oyunlarında yer alan sporlar arasında rekabetin en yüksek olduğu dallardan biri. Şöyle bir örnek vermek gerekirse 2019 Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda 8’i erkekler ve 8’i de kadınlarda olmak üzere toplam 16 sıklette mücadele verildi. Ancak iş olimpiyat oyunlarına gelince; bu sayı 4’ü erkekler, 4’ü kadınlarda olmak üzere toplam 8’e iniyor. Bizim gündemimize oturan problem de tam olarak burada başlıyor. Her ülke, her sıklette maksimum 1 sporcu ile olimpiyat oyunlarına katılabiliyor.

Bu da demek oluyor ki bir ülkenin aynı sıklette mücadele eden çok iyi iki sporcusu varsa bunlardan birini tercih etmek zorunda kalacak. Hatice Kübra İlgün ve İrem Yaman’ın da problemi bu. WT Olympic Ranking’de (Dünya Taekwondo Federasyonu Olimpik Dünya Sıralaması) Ocak 2020’de İrem Yaman, 425.32 ile 3., Hatice Kübra ise 412.62 ile 5. sırada yer almaktaydı. Aradaki 13 puanlık farkın ne ifade ettiğine gelecek olursak İrem Yaman, daha önce de tartışma yaratan seçme maçında Hatice Kübra’yı yenerek katılma hakkı kazandığı G4 Extra European Championships’te altın madalya kazanarak hanesine 40.00 puan yazdırmıştı.

Aslında aradaki fark oldukça küçük, kararı veren federasyon da zor durumdaydı. 23 Ekim’de yapılan açıklamaya göre Aralık 2019’da Rusya’da gerçekleştirilecek olan Grand Prix’de kim daha iyi sonuç elde ederse Tokyo 2020’ye o gidecekti. O tarih geldi, Hatice Kübra İlgün, çeyrek finalde İrem Yaman’ı yenerek Tokyo 2020 biletini aldı, turnuvayı da gümüş madalya ile bitirdi.

İrem Yaman krizi sürüyor! `Hak ettiğim halde…` Tekvandoda ülke kotası alan ve aynı sıklette rakibi olan Hatice Kübra İlgün ile olimpiyat için mücadele eden İrem Yaman, Hatice`nin olimpiyata götürüleceğinin açıklanmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyerek, Olimpiyat için sonuna kadar mücadele edeceğim dedi. Türkiye Tekvando Federasyonu, Olimpiyat Oyunları`na katılım hakkında yaptığı açıklamada Rusya’nın Moskova kentinde yapılacak olan Grand Prix Final Müsabakası`nda daha başarılı olan sporcunun Tokyo`ya götürüleceğini belirtmişti. O turnuvada Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman`ı yenmişti. İlgili Haberi Oku

Buraya kadar her şey normal gözüküyor ancak İrem Yaman, bugün (9 Mart’ta) yaptığı açıklamayla federasyonun Hatice Kübra İlgün’ü gönderme kararının kendisine ve emeklerine yapılmış bir haksızlık olarak nitelendirdi. Kendisiyle irtibata geçtiğimde İrem’e bu süreçte herkesin aklına gelen soruyu sordum: “Neden şimdi itiraz ediyorsunuz? 23 Ekim tarihli açıklama sonrası bir itirazda bulundunuz mu?”

İREM YAMAN: ‘BÖYLE KARAR ALDIK’ DEDİLER…

İrem’in cevabı ise “Evet, federasyona neden böyle bir karar aldıklarını sorduğumda, ‘Böyle karar aldık, durum budur’ dediler. Geçen gün de bana bir dilekçe yazarak Hatice Kübra’nın gideceğini söylediler o yüzden şimdi açıklama yaptım. İsimler üzerinden şu ana kadar net bir açıklamada hiç bulunmamışlardı” şeklinde oldu ve TTF’nin bu kararı Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da tavsiyesiyle aldığını da iddia etti.

“Bu uygulama tüm sıkletlerde yapılsa anlarım” diyen İrem Yaman, “Federasyon aralık ayındaki Grand Prix’den sonra da hiçbir zaman ‘Hatice gidecek’ demedi, bana bu süreçte hiç net cevap vermediler, dilekçelerimi yanıtsız bıraktılar” ifadelerini kullandı.

HATİCE KÜBRA İLGÜN: HAKSIZLIK OLMASIN DİYE…

Konunun diğer muhatabı Hatice Kübra İlgün’le konuştuğumuzda ise Hatice Kübra, “Seçmenin bu yönde yapılacağı yönündeki karar Ekim ayında verilmişti, Aralık’taki Grand Prix’de de ben kazandım ve Tokyo 2020’ye gitme hakkını elde ettim, konu aslında orada kapanmıştı” diye konuştu. Hatice Kübra İlgün, aynı zamanda Aralık 2019’daki Grand Prix’nin sonucuna göre seçimin yapılması kararı hakkında ise WT Olympic Ranking’i ilgilendiren bir açıklamada bulundu, “İrem zaman zaman, olimpik bir sıklet olmayan ve 57 kilo sıklet kadar zorlu olmayan bir sıklette mücadele ediyordu. Haksızlık olmasın diye böyle bir karar alınmıştı” ifadelerini kullandı. Hatice Kübra İlgün’ün bu açıklamasının altını çizmekte fayda var zira İrem Yaman’ın 57 kilo olimpik dünya sıralamasına taşıdığı 425.32 puanının 120’si 62 kiloda elde ettiği dünya şampiyonluğundan geliyor. İrem’in Hatice’ye Tokyo 2020 yolundaki 4 senelik puan sıralamasında toplamda 13 puan önde olduğunu da hatırlamak gerekir. Bununla beraber farklı sıkletten puan taşımanın önünde World Taekwondo’nun koyduğu bir engel de yok. World Taekwondo aynı zamanda sporcuların olimpiyat yılı içinde bir sakatlık geçirmesi halinde sakatlanan sporcunun ülkesi kontenjanını yitirmesin diye isim belirleme noktasında kararı olimpiyat yılı içinde yerel federasyonlara bırakıyor.

Türkiye Taekwondo Federasyonu da açıklamasında “Aynı kiloda mücadele eden iki milli sporcumuzun olimpik puanları birbirlerine çok yakın olmakla birlikte İrem Yaman’ın kazandığı puanların çoğu olimpik sıklet olmayan 62 kiloda, Hatice Kübra İlgün’ün almış olduğu puanların tamamı ise 57 kilo olimpik sıklet müsabakaları sonucu toplanmıştır” ifadelerine yer verdi.

İrem’in federasyon kaynaklı bir iletişim problemi yaşadığı ve bundan da haklı olarak dert yandığı aşikar ancak oldukça başarılı bir sporcumuz olan Hatice Kübra İlgün’ün de özellikle sosyal medya üzerinden haksızlığa uğratıldığını düşünüyorum. Belki seçme sisteminin neden böyle olduğu tartışılır, süreçlerin daha şeffaf yürütülmesi istenebilir belki de federasyon 23 Ekim’deki açıklamasında farklı bir sıkletten puan taşıma durumunun yarattığı ‘problemi’ açıklayabilirdi. Bunlar eleştirilebilir ancak Hatice Kübra İlgün’e bir anda ortaya çıkmış ve İrem Yaman’ın hakkını elinden almış bir sporcu muamelesi yapmak bu süreçte yapılacak en büyük yanlış olacaktır.