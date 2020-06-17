TAF Yönetim Kurulu dört ay sonra toplandı

ANKARA (AA) – Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yönetim Kurulu üyeleri, dört ay sonra Ankara'da bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yönetim kurulunun en son şubat ayında toplandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Fatih Çintimar'ın başkanlık ettiği toplantıya 10 yönetim kurulu üyesi ile genel sekreter Fahrettin Yıldız katıldı. Kovid-19 salgını sonrasında üç toplantısını on-line olarak gerçekleştiren TAF yönetimi, böylece dört ay sonra yeniden bir araya geldi. " denildi.

Toplantıda, gelecek ay başlayacak yarışmalar ile olimpik hazırlık kamp çalışmalarının konuşulduğu belirtildi.