TAF'ın yeni genel sekreteri Halil Akkaş oldu

ANKARA (AA) – Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Genel Sekreterliği görevine Halil Akkaş atandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fahrettin Yıldız'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan genel sekreterlik görevine, eski milli sporculardan Halil Akkaş getirildi. 37 yaşındaki Akkaş, TAF'ın 21. genel sekreteri oldu.

Çevrim içi yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından bugün itibarıyla resmen görevine başlayan Halil Akkaş, daha önce mesafe branşları ile TAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü görevlerini yürütüyordu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, Halil Akkaş'ın Türk atletizmine damga vurmuş önemli bir isim olduğunu belirtti.

Halil Akkaş'ın bundan sonra Türk atletizmine yönetici olarak hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Çintimar, "Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce federasyonumuza hizmet veren Fahrettin Yıldız'a da teşekkür ediyorum. Olimpiyata kısa bir süre kala daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.