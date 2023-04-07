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6 Nisan 2023
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Tahıl ambarı Konya’da çiftçiden Bakan Nebati’ye tepki

Alaturka Online
Alaturka Online


Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir dizi ziyaretler kapsamında dün Konya’daydı.

Nurettin Nebati, ilk olarak AKP Konya İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra şehir merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Nebati’nin esnaf ziyaretini sadece SÖZCÜ görüntüledi.

NEBATİ İLE ÇİFTÇİ ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Bakan Nurettin Nebati’nin ziyaretleri kapsamında girdiği bir esnaf dükkânında karşılaştığı bir çiftçi ile arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Çiftçi ile Nurettin Nebati Nebati arasında yaşanan diyalog şu şekilde:

Nurettin Nebati: Ben çiftçiyim…

Çiftçi: “Sen bakansın, çiftçi değilsin. Toprakla ben uğraşıyorum, bizim cepleri sen dolduracaksın. Bu sene ne vereceksin?

Nurettin Nebati: Geçen sene çok çok iyiydi.

Çiftçi: Biz kıraçtayız verim düşüktü, dönüme 400 kilo aldık.

Nurettin Nebati: 400 kilo.. Valla çok iyi ya…

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı: Dönüm ayrı…

Nurettin Nebati: Haaa, dönüm ayrı tamam…

Çiftçi: İnşallah bu sene yağışlarla iyi olacak. Bakanımız bir de gübremizi ayarlasanız bir şey istemeyiz.

Nurettin Nebati: Birkaç yıla kalmaz o iş çözülür.

Çiftçi: Valla mağduruz. Gübre de hiç durmuyor, oynayıp duruyor, çıkıyor.

Nurettin Nebati: Şu an fiyatlar düşüyor.

Çiftçi: Valla hiç düşmüyor. Esnaf düşmüyor, biz alıyoruz. Dün aldım,  En düşük gübre 7 bin 800 civarında…

Nurettin Nebati: Abi geçen sene 12-13 bin liradan aldın ya…

Çiftçi: Ama 26 litre aldık, en düşük.

Nurettin Nebati: Geçen sene kaça aldın?

Çiftçi: Geçen sene düşük olan üreydi…

SÖZCÜ MUHABİRİNE ENGEL

SÖZCÜ muhabirinin Nebati ile çiftçi arasında yaşanan diyaloğu kayıt altına aldığı sırada korumalar engel olmaya çalıştı.

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