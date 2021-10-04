Tahıl ambarı Konya’da ekmeğe yüzde 25 zam

Tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 40 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseldi. Ekmeğe yapılan yüzde 25’lik zamma muhalefet tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

Tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 40 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseldi.

Ekmeğe yapılan zammın yarından itibaren geçerli olacağını söyleyen Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça, girdi maliyetlerindeki artışı ekmek fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldıklarını söyledi.

“VATANDAŞ EKMEĞE AYDA 100 LİRADAN FAZLA VERECEK”

Ekmek fiyatlarına yapılan zamma tepki gösteren İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, “Şehrimizde ekmeğe 35 kuruş zam yapılmış. Yani vatandaşlarımız ekmek için ayda ortalama 100 TL daha fazla harcamak zorunda kalacak. Geçtiğimiz günlerde LPG’ye 71 kuruş zam yapılmıştı. Bunun aylık maliyeti de ortalama 100 TL. Salt bu iki zam aylık minimum 200 TL’ye mâl oluyor” dedi.

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici ise ekmeğe yapılan zamma şu sözlerle tepki gösterdi:

“Milletten uzaklaşmış iktidarın milletvekili milletin meclisinde ‘Vatandaşın karnına kuru ekmek giriyorsa demek ki aç değiller’ demişti. Konya’da kuru ekmeğe yüzde 25 zam gelmiş. 1,75 TL olmuş. Bu gidişle millete kuru ekmeği bile yedirmeyecekler.”

SON ZAM 24 KASIM 2020 DE YAPILMIŞTI

Konya’da ekmeğe yapılan son zam 24 Kasım 2020’de yapılmış ve 200 gram ekmek 1 lira 20 kuruştan 1 lira 40 kuruşa yükselmişti.

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