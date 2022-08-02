Tahıl koridorunda mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı

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Alaturka Online
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını açıkladı.

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Tahıl koridorunda mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı için dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, “Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir” ifadeleri kullanıldı.

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