Tahıllardaki tehlike

Tahıllar, en önemli besin ve enerji kaynaklarımızdan biridir. Ancak yetiştirilmesi, hasadı, stoklanması, un yapımı ve ekmek yapımı aşamalarında olumsuz etkenler insan sağlığına zarar verebilir. ‘Günümüzde tüketilen tahıllarla geçmiştekiler arasında çok büyük fark olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, “Tam tahıl, işlemden geçirilerek beyaz una dönüştürülürse bütün yararlı özelliklerini kaybeder. Beyaz un elde etmek için tam tahılın besinden zengin kabuğu soyulmakta, rüşeym tabakası uzaklaştırılmaktadır. İştah kabartan beyaz unlu mamuller vitamin ve mineral eksikliğine yol açan; bol kalorili, gerçek olmayan besinlerdir. Genetiği değiştirilmiş, hormon ve tarım kimyasallarına boğulmuş tahıllar tehlikelidir” dedi ve bu konuda şunları söyledi:

Buğdayda yer alan bileşikler beyin hücrelerinin üzerlerinde var olan morfin reseptörlerine bağlanıp bir tür morfin etkisi yaratarak; kişide haz, mutluluk ve bağımlılık duygusuna neden olur. Bu nedenle buğday, arpa ve çavdarda var olan gliadin proteinlerine ‘ekzomorfinler’ adı da verilmektedir. Rafine tahıllar, özellikle buğday ve buğday ürünlerinden yapılmış besin maddeleri kan şekerini yükseltir, çağın hastalıkları olan obezite ve diyabet gelişimini kolaylaştırır. Tahıllarla birlikte fruktoz, işlenmiş et ürünleri ve hayvansal gıdalar da insülin direncine neden olarak sağlığa zarar verirler. Buğday ve buğday ürünleri kandaki küçük LDL partiküllerini çoğaltarak bunların oksitlenmesini kolaylaştırır. Bu da damar sertliği, koroner damar hastalığı ve inmeye yol açar. Tahıl ağırlıklı bir beslenme tarzı vücutta asit biriktirir, kemik ve eklem sağlığını bozar.

Tahılların üretiminde de bol miktarda tarım ilacı uygulanabilir. Ekmek yapım aşamasında unu beyazlatmak, tat vermek, lezzet artırmak, doygunluk ve elastikiyet sağlamak amacıyla 20 kadar katkı maddesi kullanılabilmektedir. Bu katkı maddeleri arasında en çok bilinen, unu beyazlatmak amacıyla kullanılan ‘benzoil peroksit’ adlı kimyasaldır. Kanserojen olan bu kimyasal ile birlikte diğer katkı maddelerinin kullanımı yasaklanmıştır. Ekmek ayrıca içinde en fazla tuz bulunan gıdalardan biridir. Aflatoksin de (Yüksek dozda tüketildikleri takdirde zehir etkisi gösteren küfler) önemli bir sorundur.

Bir kişinin göbek çevresi ne kadar geniş, iç organları ne kadar yağlı ise; sağlığı o kadar bozuk demektir. Beyaz undan yapılmış fazla ekmek tüketimi göbek ve iç organlarda yağlanmaya neden olur. Bu durum da insülin direnci, diyabet, kalp hastalıkları, kanser ve diğer dejeneratif hastalıklar sürecini tetikleyebilir.

Hijyen kurallarına bağlı kalınarak hazırlanan, hiçbir katkı maddesi içermeyen, tam buğday unundan yapılmış, ambalajlı ekmek tüketimi sağlıklıdır. Ancak yine de tam tahıllar da ölçülü tüketilmelidir. Bir dilim tam buğday ekmeği veya 125 ml (yarım kase) yulaf ezmesi bir porsiyona karşılık gelir. Her yemekte 1-2 dilim tam buğday ekmeği yeterlidir.